"Arguelles sabía del alto riesgo y rechazó dos veces la protección de testigo", dijo la fiscal Iribarren

Martes 07.09.2021 - Última actualización - 16:12

La saga de crímenes que dejó un saldo de cinco muertos en el Gran Rosario el lunes -y hubo otro este martes- levantó el avispero, y la fiscal regional María Eugenia Iribarren respondió críticas del intendente Javkin sobre la inseguridad. Aseguró que Arguelles no quería tener custodia a pesar de que fue advertido del alto riesgo que corría y luego de dos ataques fallidos que recibió.

La fiscal regional de Rosario mostró su preocupación por los cinco homicidios que hubo en la zona, donde aseguró que "estamos en una situación grave y preocupante" y se está trabajando en cada uno de los homicidios. Uno de estos -el de Carlos Arguelles- se destacó por tratarse del asesinato de un imputado del clan narco de Esteban Lindor Alvarado, que se encontraba como testigo protegido por los datos que brindó a la Justicia en su causa. “El fallecido nos había brindado muchos detalles sobre el clan de Alvarado porque era de su núcleo duro”, aseguró.

Iribarren resaltó este hecho en una conferencia de prensa en el Centro de Justicia Penal. "Arguelles era un imputado que declaró contra la organización criminal de Alvarado, sobre quien justamente se están llevando a cabo las audiencias preliminares de cara al juicio". Es así que no esquivó la pregunta, y confirmó que "la responsabilidad en Alvarado es una de las principales hipótesis que se sostienen a partir de los aportes que dio el fallecido".

Precisó que el hombre ultimado en plena tarde del lunes, "en una declaración reservada dio muchísimos detalles de cómo se manejaba el clan, porque integraba el núcleo duro y era muy cercano a Alvarado. Es prematuro pero estamos trabajando sobre esa hipótesis. La información que él nos brindó era importante".

Sin embargo, la fiscal se ocupó de dejar en claro que el asesinado no contaba más que con la mínima custodia por total decisión de él: “Es un convenio con el protegido. Pero Arguelles rechazó dos veces ingresar al programa policial, se oponía aunque la Fiscalía le aclaraba el nivel de riesgo que tenía. No resignó ponerse a disposición de la custodia. Era consciente de los altos niveles de exposición a que lo atacaran, pero no quiso resignar su modo de vida”.

Aclaró que “tuvo en su momento custodia federal pero era una persona difícil”. Por lo que “se tomaban medidas de acompañamiento y resguardo hasta donde él lo permitía”.

“Menos declamación y más trabajo”

En torno nuevamente a la escalada de violencia en la ciudad de Rosario, la fiscal la comparó con el pico de homicidios de 2014 y 2015, y precisó que "hay muchísimas organizaciones delictivas que están siendo investigadas y juzgadas".

Y consultada sobre el reclamo público que hizo el intendente Pablo Javkin de colaboración en la seguridad local, fue contundente: "Hay situaciones que algunos funcionarios desconocen sobre el caso de Arguelles, y en vez de declamar previo a las elecciones, deberían ponerse a trabajar cada uno desde su lugar, la Fiscalía se está replanteando cómo abordar e investigar las balaceras".

"No es un debate puntual con cada uno de los actores, pienso que deberíamos sentarnos todos a trabajar en concreto y a largo plazo, como en el Sistema Penitenciario sin echar culpas, sin declamar", finalizó la fiscal principal de la Justicia regional sur.