Maximiliano Pullaro: "Yo creo que un proyecto político distinto en el país es posible"

El precandidato a senador nacional por Juntos por el Cambio, consideró necesario un consenso político sobre el tema “fundamental” de la hidrovía y el sector productivo.

El precandidato a senador nacional por la Lista Evolución (Juntos por el Cambio) , Maximiliano Pullaro, se pronunció de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) que tendrán lugar el próximo domingo en todo el país . “Para nosotros es muy importante el acompañamiento de figuras nacionales y locales. Tenemos 202 listas que nos apoyan, 150 intendentes y presidentes comunales, y 70 concejales. Además, de la figura de un dirigente nuevo en el orden nacional como Martín Loustou, que realmente apuesta a construir una Argentina diferente”, expresó el legislador en diálogo con El Litoral.

Sobre el impacto en la interna respecto a la figura del economista, el legislador sostuvo que Martín Loustou “entiende la construcción política y es un militante, eso lo destaca con respecto a quienes son senadores hoy”. “Es una persona que tiene mucha claridad conceptual en la construcción de un proyecto político para el país. Creo que el cambio va a pasar por ahí, por un frente nuevo, amplio, en donde todos los partidos políticos de la oposición podamos confluir y de esa manera pensar, fundamentalmente, que podamos gobernar bien a la República Argentina, que lamentablemente es lo que no ha sucedido”, aseguró.

“Yo creo que un proceso y un proyecto político distinto en la República Argentina es posible, si le ganamos en el 2021 vamos a poder convocar a muchos partidos políticos de la oposición a construir un frente político programático que tenga un amplio consenso y de esa manera transitar los próximos cuatro años de gobierno”, sostuvo el precandidato a senador.

Propuestas para la hidrovía y el sector productivo

Al ser consultado sobre los temas que necesitan un consenso político inmediato, Pullaro subrayó: “Hace años que el país no discute proyectos productivos para sacar adelante al ciudadano que quiere trabajar, producir, poder generar empleo y riqueza”.

En esta misma linea, consideró “fundamental” el tema de la hidrovía. “Al kirchnerismo lo único que le preocupa es quien se queda con la caja, los peajes, y los 200 barcos que pasan por el río”, lamentó. “Nosotros creemos que lo tenemos que discutir en el marco de una propuesta de desarrollo, para ver que rutas transversales vamos a tener para sacar nuestra producción, si vamos a tener una red de ferrocarriles que lleguen al Puerto, cuál va a ser el calado de Puerto de Santa Fe, y Reconquista, dragado y balizamiento, entre otros puntos. Eso hay que discutir en el marco de la hidrovia. Es un proyecto de desarrollo”, enfatizó.

Al tiempo que aseguró: “No está claro cuál es plan que tiene el gobierno nacional con respecto a la hidrovía, da marcha y retrocesos permanentemente. Ahora, pretende crear una comisión donde también, en su mayoría, y por más que le da participación a las diferentes provincias se la queda el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, las provincias, más allá de la voz que puedan tener, van a tener poca incidencia”, remarcó.

“Para nosotros es un tema clave, y la provincia de Santa Fe debería estar sentada discutiendo fuertemente de qué manera se inserta en este debate. Primero, porque tenemos 800 kilómetros aproximadamente de río sobre Santa Fe, y en segundo término porque lógicamente sería el motor de desarrollo, pero no lo miremos solamente por cómo sacamos la producción sino cómo la traemos también, de dónde la traemos y cómo lo hacemos”, explicó Pullaro.

En cuanto a infraestructura, el ex ministro de Seguridad santafesino mencionó que “en el norte faltan rutas transversales. No sólo tiene que ver con la producción, sino también con el turismo. Creo que en eso también está fracasando el gobierno provincial, en no plantearse en esos temas, en un momento clave de elecciones como este”.

¿Hay que subsidiar o no las tarifas?

Maximiliano Pullaro, también se pronunció sobre los subsidios a las tarifas de servicios: “En contexto general, el interior produce de la República Argentina, en los últimos 20 años, paga más del 70% de impuestos para subsidiar particularmente una provincia del país, el conurbano bonaerense, en tarifas de gas, de electricidad y de transporte”, remarcó.

En este sentido, el precandidato a senador sostuvo que “cada 100 pesos de inversión que llevó adelante el gobierno nacional el año pasado en obra publica, únicamente tres vinieron a la provincia de Santa Fe. Entonces, hay que pensar en el desarrollo, la producción, el comercio, turismo, y fuentes de empleo. Eso se genera con infraestructura, con electrificación rural, con algunos ripiados, con conexión de gas, donde la tenemos que lograr”, precisó.

En este punto, el legislador remarcó la importancia de que dichos temas sean defendidos en el Congreso de la Nación. Por ello, consideró que “necesitamos senadores que se planteen y defiendan a la provincia de Santa Fe”.