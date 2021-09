Vecinos de Centenario piden señalética en las calles del barrio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Además, solicitaron sacar un grupo de árboles que entorpecen la visión de las cámaras del Centro de monitoreo, clave para combatir la inseguridad.

Vecinos de barrio Centenario piden por la señalización de las calles que lo compone, ya que “nunca hubo” carteles que marquen el nombre, número y sentido de cada una. Además, piden por la extracción de algunos árboles que dificultan la visión de las cámaras de seguridad del gobierno.

Jorge Cetur, desde la Vecinal, habló con El Litoral y explicó cuál es el problema: “Es un poco la señalética en el barrio, que prácticamente nunca se hizo, nunca tuvimos los postes con la nomenclatura de las calles y el sentido. El Centenario tiene algunas calles que por ahí son un poco complicadas, por ejemplo -Raúl- Taca es una calle que dobla, o sea está al 200 por un lado y al 3100 por el otro. A su vez Francia se corta, Saavedra se corta, hace una curvita. Todo eso hace que la gente que es de afuera no conozca y aparte le daría un poquito más de prestancia al barrio, el lugar en donde vivimos todos los días” comenzó explicando.

El vecino se mostró optimista respecto del pedido: “Hemos gestionado eso ante la municipalidad, pensamos que no es una cosa complicada, que pueden cumplir con el requerimiento con los vecinos”.

Además, destacó otro de los problemas del barrio, en la relación a la inseguridad: “Hace mucho que no se hace más poda –de árboles-, la municipalidad creo que ya no hace poda, en este barrio nunca se hizo, así como también hace muchos años que no se hace bacheo. Por la inseguridad hemos estado en el Centro de monitoreo municipal y en el de la provincia, vimos en las cámaras de la provincia, que son las que llegan a este barrio y los especialistas nos dijeron que hay algunos árboles, por ejemplo en Colón y Sabalí, donde hay un gomero inmenso que habría que directamente extraerlo” indicó Cetur y explicó que se debe a que las ramas “entorpecen la visión de la cámara” y la visión desde el aparato “queda negra”.

Por último, destacó que los vecinos “están de acuerdo” con la extracción y que lo mismo habría que hacer con otros árboles añosos: “sacarlos y poner otros nuevos” cerró.