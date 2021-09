El votante joven en su laberinto: escasa "info" electoral pero ganas de sufragar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Del total del padrón electoral de la ciudad, el 5% está integrado por chicos de 18 a 20 años. En un relevamiento de El Litoral, el voto "millennial" reveló escaso conocimiento sobre los cargos que se eligen y las propuestas. Sin embargo, tienen un alto interés por participar de los comicios.

-¿Conocés qué cargos legislativos se votan en las PASO del próximo domingo?

-Mmm, 'maso'. Creo que...

La respuesta es de Camila, 20 años, con evidente titubeo. Adelqui, su novio de 19, no le suelta la mano: los jóvenes paseaban la Peatonal. "No sé qué se vota, no sé", dice ella con tono de incertidumbre. Pero ambos responden al unísono que van a ir a sufragar el próximo domingo, porque "es importante participar" del acto eleccionario donde se eligen candidatos que aspiran llegar a la Cámara de Senadores de la Nación, de Diputados y, a nivel local, del Concejo.

Estas respuestas fueron en gran medida coincidentes de acuerdo a un relevamiento propio que realizó El Litoral en varios puntos de la ciudad. Si bien la intención de esta nota no es llegar a generalizaciones fáciles (siempre habrá votantes jóvenes más informados que otros sobre las PASO), la ronda de consultas es un indicador de cómo están parados los electores "millennials" frente a las internas: con escaso conocimiento sobre qué está en juego en las urnas, y sobre las propuestas de los frentes políticos. Pero por otro lado, aparece un alto interés en ir a sufragar.

Hay un dato saliente: en la ciudad de Santa Fe el padrón electoral está integrado por 311.588 personas en condiciones de ir a las urnas. De ese total, hay 15.940 electores de entre 18 y 20 años: 4.010 electores de la Clase 2003, 5.815 electores de la Clase 2002 y 6.115 electores de la Clase 2001. Sobre aquel total del padrón, el núcleo duro del voto joven representa un 5,1%.

Si ese porcentaje se extrapolara hasta la franja etaria de los 21 a 23-24 años, el volumen del electorado joven llegaría a más de un 10%. Es un porcentaje significativo. Y eso quizás explica de por qué las estrategias de campaña apuntaron fuertemente a la publicidad en redes sociales, internet y apps de celulares. Aún más: en las tácticas para la seducción y captación de votos primó la imposición de imagen (del precandidato o la precandidata) antes que las propuestas que éstos plantean en el caso de acceder al cargo legislativo al que aspiran.

En rigor, los chicos consultados tendían a identificarse más con "tal o cual" candidato por el rostro y el nombre que por lo que propone. Aquella estrategia, con todo, quizás se modifique de cara a las generales del 14 de noviembre.

Camila: "No he estado viendo tanto (las propuestas), por la gente que ya estuvo en política... Tendría que fijarme muy bien porque los que ya estuvieron han hecho cualquier cosa". Agostina: "Sí, voy a votar, es muy importante participar. La propuesta que más me ´copó´ es de una concejala de la ciudad que tuvo mucha promoción en redes sociales". Foto: Pablo Aguirre

Voces

"¿Tenés interés en alguna propuesta que hayas escuchado?", fue otra de las preguntas que formuló El Litoral. "La verdad es que no he estado viendo tanto (las propuestas), por la gente que ya estuvo y está en política? Tendría que fijarme muy bien porque los que ya estuvieron han hecho cualquier cosa. Siento como cierta distancia de la política. Es más de lo mismo. No escuché nada nuevo por lo que yo diga: 'Ahora sí, va a cambiar algo'", respondió Camila, expresando su apatía.

Amparo fue otra las votantes jóvenes que adelantó que irá a votar el próximo domingo porque "creo que es muy importante". Además -dijo-, "antes de ir a votar me informaré para sufragar responsablemente". Conocía los cargos legislativos que se eligen, al tiempo que confesó que no hay ningún candidato ni candidata que le interese: "No estoy informada, no sé de ninguna propuesta; igualmente en Twitter es donde suelo ver noticias políticas, pero no las leo".

Sofía (18) aseguró también que participará de los comicios, pero "todavía no me puse a ver las propuestas, así que no tengo una idea básica de a quién votar". "Me interesa la política (la joven estudia abogacía), no me siento alejada de ella", confió.

Natalia estuvo dubitativa al momento de responder qué cargos legislativos se eligen, pero terminó respondiendo parcialmente bien. Dijo que vio y escuchó propuestas, pero que no sabe si les han interesado. Y el chico que la acompañaba, Fabio, admitió que no le interesó ninguna propuesta de Santa Fe, "pero sí una de Buenos Aires". "Aquí para Santa Fe me interesa la seguridad, salud y educación".

Florencia: "Escuché una propuesta sobre un hospital para animales de la calle y me gustó. Me interesa la lucha contra la inseguridad, y hay propuestas sobre reciclaje de basura. Eso es novedoso". Fabio: "Hasta ahora no me gustó ninguna propuesta de Santa Fe, pero sí una de Buenos Aires. Aquí para la ciudad me interesa la seguridad, salud y educación. Voy a ir a votar". Sofía: "Todavía no me puse a ver las propuestas, así que no aún tengo una idea básica de a quién votar. Más allá de todo eso, me interesa la política, no me siento alejada de ella". Foto: Pablo Aguirre

"Me informaré bien"

De esa cierta distancia hacia las PASO, hubo otros testimonios más cercanos a personas informadas. Agostina y Florencia respondieron a las consultas con conocimiento sobre qué se vota, e incluso con convicción sobre propuestas de las que están al tanto. La primera, aunque dudó un poco al principio, estaba al tanto de los cargos legislativos en juego. Ambas dejaron bien en claro que irán a sufragar el próximo domingo 12.

"La propuesta que más me 'copó' es de una concejala de la ciudad que tuvo mucha promoción en redes sociales", apuntó Agostina. Y Florencia, además de dar su conocimiento de los cargos que compiten, contó que hay una propuesta que le gusta "y que tiene que ver con un hospital para animales de la calle. También lo que me interesa es la lucha contra la inseguridad, y hay propuestas sobre reciclaje de basura; eso es algo nuevo", se entusiasmó.

Florencia también opinó sobre el gran gasto en cartelería de propaganda política, y dio un punto de vista valioso: "Creo que teniendo las redes sociales esta cuestión se podría manejar de otra manera, sin tanto gasto publicitario en papel, afiches, plástico, etcétera". Insinuó que con esto habría menor impacto en el medio ambiente.

Lucía, otra joven de 18 años, se mostró muy informada sobre las próximas PASO: "En la ciudad se vota para concejales, y a nivel nacional para diputados y senadores". Admitió que aún no pudo decidir a quién votar porque "hay una gran variedad de personas que se postulan, y no se difunde mucho cuáles son sus propuestas ni a qué apuntan".

La joven dijo que aprovechará estos días que faltan antes de las elecciones para investigar e informarse bien, "porque considero que es muy importante votar y más aún, que uno sepa por qué vota a quien vota", subrayó. Los temas que más le interesan y moverán la balanza por su elección final hacia uno u otro candidato son el medioambiente, la inseguridad "y si la clase política le da realmente importancia a los jóvenes".

Dos regímenes de votación

Para cargos jurisdiccionales dentro de la provincia, la Ley N.º 4990 (régimen electoral de Santa Fe), se establece en el Capítulo I que "el sufragio electoral será universal, secreto y obligatorio". El Capítulo II dice: "Constituyen el cuerpo electoral de la provincia, en calidad de electores, los ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados, sin distinción de sexos, desde los 18 años cumplidos de edad, siempre que sean hábiles y estén inscriptos en el Padrón Electoral". Así, en la ciudad se votará (para concejales) con boleta única, marcando con una cruz la lista elegida.

Por otro lado, el Código Nacional Electoral estipula que son electores los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los 18 años de edad. Es decir, los jóvenes santafesinos (a igual que el resto de la población en condiciones de sufragar) votarán para senadores y diputados nacionales con la clásica boleta "horizontal doble" (con la precandidatura al senador y diputado nacional).