Revelaron las primeras imágenes de la película de "Matrix 4"

La compañía cinematográfica Warner Bros ha mostrado por primera vez al público las imágenes de la película 'Matrix: Resurrección', la cuarta parte de la saga que se estrenará en diciembre.

"La elección es tuya. El tráiler sale el jueves a las 6 a. m. PT. Visite http://WhatIsTheMatrix.com", escribió Warner Bros en su cuenta de Twitter.

The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/k3Hjd2XKq5 #TheMatrixMovie pic.twitter.com/3IBIQc3UPB