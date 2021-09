"La nuestra fue una campaña de propuestas concretas para cuidar a los trabajadores"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Antes del cierre de campaña el precandidato a Concejal por la lista “Unidos Podemos” dentro de la interna del Frente de Todos, repasa las propuestas de la campaña, la ciudad con la que se encontró y el feedback de los vecinos y vecinas.

Lucas Maguid es precandidato a Concejal por la Lista “Unidos Podemos”, que compite dentro de la interna del Frente de Todos. “Fue una campaña corta” -sostiene-, y por eso me centré en tres propuestas de las muchas que tengo en el caso de ser elegido Concejal”. Esas tres son Boleto Laboral Gratuito, Salud 24 Hs. y Santa Fe Conectada.

Sobre la primera comenta que: “El Boleto Laboral Gratuito tuvo una gran recepción entre los vecinos y vecinas. Son muchos los trabajadores que nos confirmaron las estimaciones que habíamos hecho al elaborar esta propuesta: que entre el 20% y el 25% del sueldo se les va en transporte”. De ese intercambio con los vecinos recoge ejemplos concretos: “Una persona que trabaja como personal doméstico, por ejemplo, destina dos horas de su trabajo diario a pagar el boleto. Es injusto. No puede ser que uno tenga que elegir entre trabajar o comer”.

Por eso Maguid propone Boleto Laboral Gratuito que, cabe recordar, contempla la gratuidad del boleto de colectivo para quienes ganen menos de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (hoy son $ 48.000), para los monotributistas de Categorías A, B, C y D y para los desempleados que buscan trabajo, y que reciben el seguro de ANSES a tales fines. También contempla la gratuidad del boleto para personal de salud y de seguridad.

En cuanto a Salud 24 Hs., el pre candiato explica: “Es una realidad que ya conocíamos, pero recorrer la ciudad lamentablemente nos confirma que nada ha cambiado”. También en este aspecto recoge ejemplos de los distintos barrios: “En Barranquitas nos encontramos con el dispensario cerrado a las 10 de la mañana, y con una vecina adulta mayor que se quería tomar la presión y no podía. En Los Troncos nos contaron que el dispensario abre de 10 a 11 de la mañana. Una vergüenza. En Alto Verde, que es un barrio muy aislado de la ciudad, pasamos un sábado a las 18.00 hs. por el dispensario y lo encontramos cerrado. Es un hecho: en Santa Fe no hay acceso a la salud primaria cuando se la necesita. Los vecinos de los barrios en materia sanitaria están a la buena de Dios”.

También hay otro aspecto del proyecto que Maguid destaca: “Teníamos la información de que durante la pandemia el gobierno provincial había contratado a personal de salud para atender la emergencia y que ahora, una vez pasado el pico de la crisis, a ese mismo personal de salud que arriesgó su vida para cuidar la nuestra lo está despidiendo”. Al respecto, agrega: “En este tema lamentablemente también hemos confirmado que es así. En el dispensario de Altos de Noguera despidieron a dos trabajadores. Lo propio sucedió en el Hospital Iturraspe. En cada barrio al que hemos ido nos han confirmado que el gobierno provincial en lugar de robustecer el sistema de salud lo está enflaqueciendo”.

La tercera propuesta es Santa Fe Conectada, que prevé distribuir dispositivos móviles con conectividad gratuita para estudiantes, y llevar Internet con una tarifa social a los barrios populares de la ciudad. Sobre esto, Maguid comenta: “No hay padre o madre que no nos haya relatado como sus hijos e hijas perdieron el año por tener un acceso precario o nulo a la conectividad. También nos encontramos con muchos adultos jóvenes que estaban queriendo completar su escolaridad o haciendo estudios superiores y que se vieron obligados a abandonarlos”. En cuanto a la conectividad en general, señala: “Hemos encontrado vecinos que no habían sacado el turno de la vacuna por no tener Internet. Cuando lo hicimos desde nuestro propio teléfono, ya lo tenían asignado hacía dos meses.

Además, son muchísimos los barrios donde incluso pagando la conectividad por datos es muy limitada. Y muchas familias manifestaron estar gastando entre $ 4.000 y $ 5.000 mensuales de Internet. Muchísimos no tienen, y viven privados de las múltiples opciones que la conectividad ofrece viviendo apenas a 20 o 30 cuadras del centro”. Sobre los comerciantes, agrega: “Muchos cobran sólo en efectivo por no tener el postnet o no tener conectividad. Ni que hablar en las ferias populares, donde no hay Wi Fi libre, a diferencia de algunas plazas del centro. Nos cuentan que pierden muchas ventas porque los clientes están demandando medios de pago digitales a los que ellos no pueden acceder”.

En base a todo esto Maguid reflexiona: “El contacto con la gente nos ha permitido confirmar que no estábamos errados en nuestros diagnósticos y en la necesidad de proponer esas ideas. Creo que por eso hemos sido tan bien recibido en todos lados. Y ese recibimiento a mí me genera profunda gratitud y me mueve a seguir trabajando por estas ideas”.

Sobre la relación con los vecinos, agrega: “No puedo dejar de mencionar el enorme cariño que recibí de tanta gente por el recuerdo de mi abuelo. La verdad es impresionante ver lo que Alberto Maguid dejó no sólo en la ciudad, sino en el corazón de la gente. Me hacen sentir muy orgulloso del apellido que llevo, y a la vez me han hecho notar con mucho acierto que portar el legado de mi abuelo es una enorme responsabilidad. Pero el cariño recibido ha sido indescriptible. Todos los días se me acerca gente para contarme alguna anécdota, con la que nos reímos y a veces hasta un poco lagrimeamos con cierta emoción. No tengo palabras para agradecerle a todas esas personas y me hace pensar en lo mucho que tengo que trabajar para seguir esa huella”.

Finalmente, Maguid afirma: “Tampoco quiero dejar de nombrar a Cachi Martínez. Caminar la ciudad con Oscar es impresionante. La conoce hasta el último rincón. Y a la vez todos lo conocen y lo reciben con aprecio. Todos se acuerdan de alguna vez que los ayudó. Lo han recibido con mucho afecto en todos lados. Además, es imparable. Es el que más camina de todos, como si el candidato a Concejal fuera él. Se nota que le apasiona la política y estar con la gente, y eso contagia. Me siento un afortunado por estar haciendo política al lado suyo, y por eso quiero honrar la oportunidad que me dio”.