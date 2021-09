https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.09.2021

Tras el incidente en Países Bajos Ralph Schumacher criticó duramente las maniobras de Mazepin

Durante el último Gran Premio de Fórmula Uno en Zandvoort, Nikita Mazepin Mick Schumacher intentó superar en una recta a su compañero de equipo Nikita Mazepin quien realizó una maniobra brusca para no dejar pasar al otro Hass "Mick estaba en una posición perfecta para adelantar cuando Mazepin se movió, se detuvo e incluso le rompió el alerón delantero durante la maniobra. Es un movimiento que puede causar muertes. Estas acciones no tienen nada que ver con la Fórmula 1. Este riesgo que asume no se adapta a su talento. Parece abrumado y frustrado. Günther Steiner tiene que intervenir. Con acciones como esta, Nikita no tiene cabida en la Fórmula 1" señaló Ralph Schumacher a Sky.

El hermano del multicampeón de la categoría cree que estos inconvenientes no deberían suceder "No diría que fue una maniobra cruel. Siempre se necesitan dos para bailar el tango. Eso no debería haber sucedido, pero sucedió. Trabajaremos para resolver el problema. Tuvimos una reunión al respecto y hasta ahora no hemos encontrado una solución. Volveremos a sentarnos antes de Monza para solucionarlo. Tenemos que encontrar un compromiso, de lo contrario introduciremos reglas".