Es camerunés, juega en la Selección de Bolivia y quiere cambiar la camiseta con Messi

“Me gustaría jugar en el fútbol argentino: yo soy hincha de Boca, me gusta mucho el club” expresó Marc Enoumba.

El defensor de origen camerunés e integrante de la Selección de Bolivia, Marc Enoumba, se refirió al próximo compromiso de Eliminatorias de este jueves ante Argentina.

“Messi es el mejor del mundo, lo veía siempre en la tele y jugar contra él va a ser muy especial. Lo admiro mucho, poder tenerlo enfrente en una cancha y marcarlo es algo muy especial para mí. Me gustaría cambiar una camiseta con Messi, o con De Paul a quien también admiro y es un gran jugador” señaló el jugador en Marketing Registrado.

Nacido en Duala, Camerún, debutó en su país a los 18 años Primera Divisón “Me habría gustado defender los colores de Camerún, siempre soñé con eso, pero va pasando el tiempo y las cosas van cambiando: aquí en Bolivia me abrieron la puerta, me dieron mucho cariño y me consideran como un hermano”.

Por último, Enoumba enfatizó “Me gustaría jugar en el fútbol argentino: yo soy hincha de Boca, me gusta mucho el club”.