Oscar "Cachi" Martínez:"Lo mejor que le puede pasar al gobierno provincial es que gane nuestra lista"

Al filo del cierre de la campaña, el precandidato a diputado nacional en el Frente de Todos marcó diferencias con la gestión Perotti, y consideró el uso de los recursos públicos para la campaña "una obscena muestra del látigo y la chequera".

- El nombre de la lista es La Santa Fe que Queremos. ¿Cómo es la Santa Fe que quieren o imaginan quienes la integran?

- Una Santa Fe en la que cada uno ponga su granito de arena, y en la que nadie se crea dueño del arenero. Una Santa Fe que a través del diálogo y el consenso pueda construir un proyecto de progreso, de desarrollo y de justicia social. Ese fue el camino que le permitió al justicialismo volver al gobierno en 2019, un camino que por desgracia el gobierno provincial abandonó. Es un debate hacia adentro del justicialismo que nos tenemos que dar. No queremos visiones autoritarias que tan mal le han hecho al peronismo. Esas visiones son las que nos dividieron en el pasado y desgraciadamente están volviendo. Cuando todavía transitábamos el camino de escuchar todas las voces logramos el Boleto Educativo Gratuito, que fue una iniciativa que nosotros habíamos llevado adelante durante más de siete años y que se incorporó como política de Estado en este gobierno, y pudimos avanzar también en materia de conectividad. Eso fue hasta que se cortó el diálogo. Pero esa falta de diálogo del gobierno provincial no es solo con los otros sectores del justicialismo, sino también con la Legislatura, con los medios de comunicación, con los empleados públicos. Todavía no hay paritarias con el personal de salud, no hay discusión alguna respecto de la cuestión salarial. Hoy parece ser un mérito tener dinero en plazos fijos mientras que las trabajadoras y los trabajadores no tienen para llegar a fin de mes.

- ¿El gobierno provincial abandonó el camino que lo llevó a ganar en el 2019?

- Sí, lamentablemente el gobernador se ha encerrado en su pequeño entorno y no escucha a nadie más. Parece que no quisiera darse cuenta de quienes lo llevaron donde está fuimos todos los sectores del justicialismo que justamente hoy estamos en la otra lista. Nos perdimos la oportunidad de ir todos en una lista de unidad porque el gobernador se encaprichó con apoyar a un dirigente de su ciudad, que me merece el mayor de los respetos pero es sólo eso, un dirigente de Rafaela íntimo amigo suyo. Y además nos ha puesto en una situación muy compleja con su candidatura testimonial a Senador Nacional. 'Participo porque esta lista es mía', dijo no hace mucho. Basta mirar en sus redes sociales para darse cuenta de que ha abandonado gran parte de sus responsabilidades para hacer campaña con sus candidatos. Así tenemos una situación alarmante en materia de inseguridad, en materia de salud, en materia económica. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al gobernador es dejar de ser un candidato testimonial y recuperar su rol de gobernador. Porque, seamos sinceros, más allá de que podemos hacer un anuncio de una obra o no, todo el mundo se da cuenta de que era un gobierno que estaba apagado , y de repente hace un mes empezó a funcionar y lo hizo en pos de una candidatura.

- Usted habla de dirigentes de Rafaela, ¿le parece que el gobernador ha privilegiado a los dirigentes de esa ciudad por sobre los demás?

- Sí claro, pero no solamente a los dirigentes sino a la ciudad misma por sobre las demás, incluso sobre la capital provincial. Me parece perfecto que se ocupe de la Ruta 34, de los clubes de su ciudad, de la construcción de un hospital y de viviendas. Todo eso me parece bien pero la verdad es que el es el gobernador de toda la provincia. Y tenemos una provincia grande y muy diversa. A Santa Fe Capital y a su Area Metropolitana la verdad es que el gobernador la ha descuidado y mucho. No se han hecho obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo del norte de la ciudad, no se ha hecho nada con el puente Santa Fe-Santo Tomé. La verdad es que lo único que se ha hecho por la ciudad capital es repartir bolsones en los barrios desde que comenzó la campaña. Los he visto con mis propios ojos, nadie me lo contó. A mí me gustaría preguntarles a los funcionarios de Desarrollo Social y al propio gobernador si ellos toman mate con la yerba que entregan, si comen el arroz o la polenta que viene en esos bolsones.

Propuestas

- Si tuviera que destacar las principales cualidades de la lista en la que usted participa y por las cuales la ciudadanía debería elegirla el próximo domingo, ¿cuáles serían?

- Nuestra lista es la lista de un peronismo democrático y plural, sin visiones hegemónicas. Es una lista armada íntegramente en Santa Fe, y no en un despacho en Buenos Aires. Es una lista de unidad en la diversidad. Todas y todos quienes participamos de ella lo hacemos en pos de dejar de lado divisiones absurdas. Nuestra lista tiene diferentes pertenencias, es obvio, pero eso no nos desune al contrario, nos fortalece. Esta lista es la lista del Frente de Todos porque están representados todos los sectores. Agustín Rossi es el representante más importante del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe, de eso no hay dudas. También participa el sector de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, participa el Movimiento Evita que tiene una enorme trayectoria dentro del justicialismo, está el Frente Renovador de Sergio Massa al que represento, están varios sindicatos, y también otros partidos que nos apoyan. Más allá de todas estas cualidades que le dan seriedad y calidad a nuestra lista, hay algo sumamente importante y que nos diferencia: todas y todos somos militantes de años. Conocemos la provincia de punta a punta, de sur a norte y de este a oeste. Y algo que me enorgullece profundamente es que a esta campaña la militamos en la calle, con la gente, cara a cara. Algo que no pueden decir del otro lado. Inversiones millonarias en carteles, publicidad digital, publicidad en medios, utilizando los recursos del Estado, los recursos de todas las santafesinas y santafesinos. ¿Usted sabe que en las últimas semanas se ha intensificado de manera preocupante la entrega de bolsones de alimentos?. ¡Bolsones para las elecciones! Están 40 años atrasados, hoy la gente pide dignidad, pide trabajo, y no bolsones para votar a sus candidatos.

- Y en cuanto a propuestas, ¿en qué se diferencian ambas listas?

- Básicamente la otra lista sólo habla de políticas públicas del actual gobierno, y con eso hacen campaña. Con las pocas políticas que le han dado resultado. No tienen propuestas que vayan más allá de eso. Nosotros, en cambio, tenemos una cantidad de proyectos listos para llevar al Senado y a la Cámara de Diputados. Agustín Rossi ha presentado la iniciativa del aguinaldo para los monotributistas, la creación de dos universidades nacionales, una en Reconquista y otra en Venado Tuerto, un proyecto para el desarrollo de los seis departamentos del norte santafesino para que tengan los mismos incentivos que tienen las provincias del norte grande, el proyecto de Mercados Centrales para bajar los precios y favorecer el encuentro entre productores y consumidores, entre otros. Yo por mi parte, por mi pertenencia a un sector como el Frente Renovador que siempre ha buscado beneficios para la clase media trabajadora y para las y los jubilados, voy a incentivar proyectos del espacio como la elevación del piso de Ganancias y la baja de impuestos a los monotributistas, y quiero llevar también plan que he presentado en la Legislatura para la refederalización post pandemia que incluye un proyecto de arraigo para los jóvenes, el desarrollo del puerto de Santa Fe y la reactivación del ferrocarril Belgrano. Mi compromiso con la refederalización de la provincia y del país ya lo he dejado claro, porque estoy seguro de esta pandemia nos tiene que dejar enseñanzas y una de esas es que debemos repensar el federalismo.

-Después de todo lo que ha manifestado, cómo se imagina el día después de las elecciones primarias?

- De verdad yo creo que lo mejor que le puede pasar al gobierno provincial es que gane nuestra lista. Y le explico por qué. Porque va a ser la única forma de que el gobernador vuelva a ejercer sus funciones como tal y se va a ver fortalecido porque va a tener que apostar al diálogo y a los consensos. Va a ser una forma de apertura que le va a venir muy bien a la provincia. Porque podemos ayudarlo a corregir el rumbo. Mire, la crítica constructiva no es mala, al contrario. Ya sabemos como nos fue cuando no se aceptaban las críticas. Tanto Agustín como todas las compañeras y compañeros que formamos La Santa Fe Que Queremos ya hemos manifestado nuestro compromiso de ayudar y aportar para que el gobierno de la provincia vuelva a ser de todas y todos los santafesinos. Vamos a recuperar la calidad institucional que la gente está pidiendo.