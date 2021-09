Perotti: "Hay una decisión que es cortar los vínculos con el delito"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador Perotti compareció frente a los medios tras las reuniones entre fuerzas policiales y autoridades de los tres niveles del Estado. Los encuentros se dieron tras los seis homicidios producidos entre este lunes y el martes pasados en el departamento Rosario.

El gobernador Omar Perotti enfatizó en conferencia de prensa organizada en la sede de Gobernación en Rosario que no hay retorno en el corte del vínculo entre el Estado y el delito. El primer mandatario provincial aseguró con respecto a la ola de inseguridad: “Nunca dijimos que los resultados iban a ser inmediatos. Toda la sociedad tiene que tener claro la magnitud de lo que enfrentamos”. “Que tenemos una sociedad impactada por la pandemia no es un dato menor. No es una circunstancia de una anécdota. Es un impacto mundial y que ha impactado en nuestra sociedad sin dudas. Es una realidad que nos toca estar lidiando en el día a día. Con la mejor disposición para hacerlo. Hasta aquí es colaborar y coordinar”, aseguró Perotti.





En tanto, el ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, aseguró que van a reforzar la seguridad con la llegada de 160 efectivos de las fuerzas federales. El titular de la cartera aseguró que el juicio que se realiza estos días por las balaceras insume un gran esfuerzo de la Policía de Santa Fe.





“Defender a la ciudad tiene que ver con varios rangos. Primero con presencia de fuerzas en la calle. Importa cortar las cadenas de impunidad. Necesitamos reformas institucionales. Hay leyes de emergencia en tratamiento”, expresó el intendente de Rosario, Pablo Javkin, también presente.

En la presentación estuvo además Luis Alberto Morales, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, que dijo: “En Rosario había que generar un despliegue de políticas de seguridad distinto al que se venía aplicando hasta 2019”. Morales afirmó que hubo un aumento cuantitativo y cualitativo de fuerzas federales en complementación con la Provincia.





En la mañana de miércoles hubo reuniones entre funcionarios de la Provincia, las más altas esferas de la policía santafesina, Gendarmería y autoridades municipales.





El ministro Lagna afirmó al comienzo de la conferencia: “El juicio a las balaceras de 2018 que tiene imputado al clan Cantero nos han insumido un gran esfuerzo en recursos humanos y materiales. Más de 300 hombres, 70 vehículos. No sólo para garantizar la seguridad del Centro de Justicia Penal, sino traslados permanentes de agentes de la justicia, de testigos”. El funcionario provincial aseguró que habrá un refuerzo de 160 agentes federales más que llegará a Rosario en los próximos días.



“Tenemos que tener una presencia más activa en los barrios más azotados de la ciudad (Rosario). Una presencia más activa, más dinámica, con mayores controles”, señaló Lagna. “Es una situación que vive Rosario desde hace muchos años vinculada al narcodelito, que hizo eclosión hace un par de días atrás”, agregó el ministro.





“Las bandas más importantes de Rosario estaban integradas por personal policial. Esto no es un relato. Es el personal policial que participó que está condenado o procesado”, comentó Jorge Lagna. “Trazar la línea que el gobernador marcó entre delito y Estado no es gratis, no es sencillo, pero nos tiene firmes en esa lucha”, dijo el titular de Seguridad.





“No tiene vuelta atrás”





El gobernador dijo en reiteradas oportunidades que su administración busca romper con las relaciones entre el Estado y los delincuentes. “Hay una decisión tomada que es cortar los vínculos con el Estado. Situación que claramente no pasaba. Situación que nos lleva a que haya un cambio profundo, cambio que todavía en lo diario no creemos que tenga la dimensión que deseamos”, afirmó Perotti. “Esto es una bola de nieve que tomamos la decisión de empezar a achicarla. No tiene vuelta atrás. Que no haya impunidad ni privilegios para nadie”, agregó.





“No puede haber impunidad para el que comete un hecho (delictivo). Tenemos que seguir mejorando para poder tener una acción de investigación más fuerte. Una acción de prevención más fuerte. Y eso se consigue con más agentes en la calle, con más tecnología”, aseveró el mandatario provincial.



Omar Perotti dijo también: “Puede haber algunos que quieran tener alguna ventaja electoral. Puede ser que alguno quiera darnos lecciones hoy de cómo resolver estos temas. Todo aporte siempre es bienvenido. Aquí necesitamos trabajo”.





También se refirió a las tareas delictivas que supuestamente realizan personas presas desde las cárceles para amedrentar o matar a gente: “En las cárceles, se da una protección para delinquir, una protección para desde allí generar delitos. Eso es inadmisible. Estamos superando todo lo imaginado”.





Por otro lado, el gobernador comentó: “El vecino quiere que se lo trate mejor. Sin vueltas. Y en esa decisión estamos. No tenemos declaración de emergencia en seguridad en la Provincia de Santa Fe”.