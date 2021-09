https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Eliminatorias

La FIFA no permitirá a los clubes de la Premier utilizar los jugadores que no fueron cedidos

La aplicación de la normativa del Estatuto del Jugador contempla que en caso de no ceder a un internacional, su club puede ser sancionado con la prohibición de no alinearle durante el tiempo que habría debido durar la cesión y cinco días más a contar desde la fecha prevista para su regreso.

Los jugadores de los clubes de la Premier League que no fueron cedidos a los seleccionados sudamericanos no podrán actuar el fin de semana próximo, según lo establece la normativa del estatuto del futbolista, anunció la prensa europea.

De manera que los equipos que negaron a los futbolistas brasileños, como el caso de Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Leeds, no podrán alinear a estos jugadores en la próxima fecha de la Premier, señaló el diario Mundo Deportivo de España.

La aplicación de la normativa del Estatuto del Jugador contempla que en caso de no ceder a un internacional, su club puede ser sancionado con la prohibición de no alinearle durante el tiempo que habría debido durar la cesión y cinco días más a contar desde la fecha prevista para su regreso. En este caso, los cinco días van del 10 al 14 de septiembre

De no cambiar la situación, los afectados serían Alisson, Fabinho y Roberto Firmino en Liverpool; Raphinha en Leeds; Ederson y Gabriel Jesus en Manchester City; Thiago Silva en Chelsea y Fred en Manchester United.

En el caso de Thiago Silva y Fred la sanción les privaría de jugar el cotejo del United ante Young Boys y Chelsea frente a Zenit de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions, partidos programados para el martes 14.

Si los clubes afectados no cumplieran con la prohibición de alinear a los citados jugadores, podrían verse sancionados con la pérdida de sus respectivos partidos por 3 a 0, por alineación indebida. Con información de Telam

