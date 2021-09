Bob Odenkirk regresó al set de "Better Call Saul"

A través de su cuenta de Twitter, Bob Odenkirk comunicó que volvió al set de filmación de “Better Call Saul” para retomar con la grabación de la sexta y última temporada de la precuela de la mítica serie Breaking Bad.

Cabe destacar que el pasado 28 de julio, el actor sufrió un infarto que lo alejó durante más de un mes de su labor, hecho que obligó a hospitalizarlo en Albuquerque, ciudad de Nuevo México donde se desarrollan los hechos de la tira.

En el tweet compartido se lo puede ver en los camarines siendo maquillado por Cheri Montesanto, del equipo de la exitosa serie. "¡De vuelta al trabajo en Better Call Saul! Muy feliz de estar aquí y vivir esta vida rodeado de gente tan buena", escribió el actor en Twitter.

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp