https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 08.09.2021 - Última actualización - 14:20

14:19

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Semáforo de tres tiempos

UNA VECINA

"Señor intendente: hablo en nombre de mis vecinos de avenida Caputto al 3500. El día 3/9 no podíamos salir de nuestros garajes porque la cola de autos lo impedía: llegaba hasta la otra cuadra. Tenemos estacionamiento a 45° sobre la vereda norte, en paralelo sobre la sur. Pasan hasta los colectivos del norte. Por el semáforo de avenida Freyre, deben dar la vuelta por Junín y Bv. Zavalla. Pedimos que en avenida Freyre y Caputto se ponga un semáforo de 3 tiempos, lo que aliviaría la circulación por esta calle. Sabemos que a este problema, usted lo heredó, pero le pedimos que lo solucione. Muchas gracias".

****

Boleta única nacional

ALFREDO SALOMÓN

"Quiero reiterar: ¿¡qué espera el gobierno para hacer boleta única para votar!? ¿Ustedes saben el gastadero de plata que significan tantas boletas, tanto derroche de papel, pudiendo hacer una boleta única? ¿Cuánto ahorraría el país? ¿Por qué le tienen miedo a la boleta única? ¡¡Por favor!! A estos errores los vienen cometiendo delante de las narices del pueblo. Hagamos boleta única y dejémonos de embromar, así por lo menos, al país le ahorraríamos mucho dinero".

****

Renovación

DANIEL PINO

"Como veo la provincia hasta el momento, intuyo que al partido que llevó a ganar las elecciones al actual gobernador de la provincia no le está yendo bien. Es más, hay un gran malestar en todos los barrios de la ciudad y en los distritos de la provincia. No se está conforme con lo que hizo el gobernador hasta la fecha, más allá de la excusa -entendible- de la pandemia. Restan dos años y todavía aquí no se ha comenzado a gobernar, es la opinión de la gente. Como buen peronista que me considero, solicito al gobernador que haya un cambio de gabinete urgente. Renueve, señor gobernador, la pobrísima imagen que han dejado todos sus ministros y secretarios de Estado. Es hora de cambiar, porque la gente no olvida, por más que luego intente hacer lo que no hizo durante los dos primeros años de gobierno. Si alguien tan solo le acercara este mensaje, tal vez podríamos evitar una futura derrota. Espero que el diario me publique esta opinión, que es la de muchos".

****

Agua salada

ASIDUA LECTORA

"Pregunta para Assa: ¿qué clase de agua estamos tomando? Porque nosotros la pagamos igual que a la otra agua, la dulce... Todos los habitantes sentimos el agua salada, y aunque dicen que está en buenas condiciones, es fea para tomarla y a mí me hace arder la garganta. Como yo soy hipertensa no puedo consumir sal y no se si esta agua me está perjudicando a la salud... tengo edemas en las piernas, retención de líquido y creo que me está afectando...Encima, si uno decide comprar agua, no sabe cuál le conviene (además de lo cara que sale, también algunas tienen mucho sodio). Uno no sabe qué hacer. Tienen que darle una solución a esto del agua. Yo tomo el agua de la canilla, no tengo otra, pero creo que no me hace nada bien...".

****

Llegan cartas

El boyero pico blanco

RUBÉN MAGNANO

Dos ojitos azabache y plumaje bien renegrido, resalta su pico blanco, con el que construye su nido.

En agosto, pleno invierno, una llovizna caía bañando un añoso guayacán.

Una rama fue elegida al lado de la laguna… para poder anidar.

Varios viajes realizó, hasta el cercano cardal, sin apuro y sin demora, hizo hilacha un cardo caraguatá.

La primavera se acerca… y es época de empollar, y el guayacán, con el viento, el nido hamacará.

Los padres llenarán sus buches, trayendo alimentos, en sus blancos picos, hasta que terminen de emplumar.

Alcanzando su libertad... cuando comiencen a volar.

Y si talamos los bosques y volteamos el guayacán, el boyero pico blanco… no tendrá dónde anidar.

Somos herejes los humanos… talamos sin forestar.

Si seguimos así… de Chaco a desierto se va a transformar, y la sequía se vendrá a instalar...

Qué le pasa a la humanidad… contaminamos el aire, el agua y destruimos el pulmón verde...

¿Qué aire vamos a respirar?