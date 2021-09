https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de la Verde palpitó el duro cruce que tendrá su equipo contra la Albiceleste en el Monumental.

Eliminatorias Farías, técnico de Bolivia: "Lo normal sería que mañana gane Argentina"

Bolivia no llega del todo bien, pero todavía sueña. El conjunto que igualó con Colombia en la altura de La Paz y arribó a Argentina después de perder 4-2 con Uruguay en Montevideo, pretende hacer historia mañana en el estadio Monumental, cuando visite al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022. César Farías, su entrenador, dialogó con TyC Sports.

“El día que no tenga ilusión antes de un partido, me debo retirar y buscar otra profesión”, fue la contundente frase con la que el estratega venezolano graficó el nivel de dificultad que representará el próximo rival de su equipo pero también las expectativas que tiene antes de saltar al campo. Los del altiplano están anteúltimos en la tabla, a 4 puntos de la zona de repechaje (Colombia) y a 6 de la de clasificación directa (Uruguay).

Farías remarcó que intentarán afrontar el compromiso con la mejor predisposición para tratar de llevarse un buen resultado de Buenos Aires y sacó pecho pese a las críticas: “Hemos hecho goles de visitante, hemos remontado partidos y estamos persiguiendo fortalecer la defensa, poder sacar un cero. No es que el tránsito ha sido tan irregular. Estamos a un resultado de hacer el mejor registro de visitante de la historia”.

En la misma sintonía, valoró que el grupo conformado por la Verde se está asentando con vistas a la próxima eliminatoria con muchos jugadores Sub 23 y algunos Sub 20 que suman experiencia en la actual: “Ahora a Bolivia le toca intentar crecer ante rivales de mayor peso. Lo normal sería que mañana gane Argentina, pero nosotros intentaremos que no sea de esa manera y vamos a jugar por la posibilidad que tenemos”.

El ex entrenador de la Vinotinto, que se afincó en el fútbol boliviano en los últimos años (dirigió a The Strongest en dos ciclos, había sido interino de la Selección Mayor y conducido el Sub 23), habló de la paz que le transmite tener 113 partidos dirigidos en selecciones mayores y analizó: “Nos hemos preparado para un partido tan difícil y arduo contra la Argentina, sabemos lo que es. Pero el fútbol es dicotómico, se puede hablar de una verdad no tan absoluta cuando ganas y, cuando pierdes, no tienes credibilidad; aunque yo creo que se pueden rescatar cosas positivas”.