Miércoles 08.09.2021

La competencia se disputará en Villa Constitución. Los "laguneros", siempre protagonistas en cualquier pista, se entrenan para poder hacer el mejor papel posible, luego de los constantes parates durante la pandemia.

El 5, 6 y 7 de noviembre Remo: El equipo de Regatas se prepara para el Nacional

No caben dudas que la pandemia por Covid-19, fue algo inesperado para todos. Y cada uno la pasó o padeció a su manera. Los deportistas no son la excepción a lo que ocurrió (y ocurre), pero lo cierto también es que hay ciertas disciplinas en las cuales sus protagonistas sufrieron más de la cuenta. El remo es una de ellas.

Pero que mejor que los propios deportistas del Club de Regatas Santa Fe para explicar cómo pasaron esta etapa y cómo se vienen preparando para esta reactivación actual que tendrá su punto cúlmine entre el 5 y el 7 de noviembre en Villa Constitución con la disputa del Nacional de Federados.

En la cancha. Los remeros en la Laguna Setúbal, a punto de iniciar una de las exigentes sesiones de entrenamiento.Foto: Pablo Aguirre

"Sufrimos un montón"

Mauro Hoyos es el experimentado entrenador de los remeros de Regatas, y quien toma la iniciativa. "El remero la cuarentena la sufrió un montón, el encierro nos mató, fue una piña. Hasta al más fuerte de nuestro equipo en un momento quebró y dijo 'no puedo más, necesito ver a mis compañeros'. Durante la pandemia tuvimos que concentrarnos mucho en fortalezas y debilidades, mantener lo bueno y mejorar lo malo. Los chicos aprendieron un montón en cómo dedicarse al entrenamiento sin pensar en la competencia. Ahora que las fechas están, se empieza a disparar lo que estuvieron trabajando 'para adentro', pero ahora con un motivo que nos alimenta y da más ganas de venir todos los días".

Antes del último "encierro" hubo un Nacional donde al equipo de Regatas le fue muy bien. "Le dije a los chicos que ese resultado fue por aguantar, por el esfuerzo hecho durante la cuarentena. Algo que, por ejemplo, clubes como los de Buenos Aires, al estar más divididos, no tuvieron la oportunidad de hacer lo que hicimos para mantener el nivel de entrenamiento bastante alto. En el Nacional que viene creo que va a pasar algo parecido, si bien ahora se abrió para todos, pero se que el equipo de remo federado de Regatas Santa Fe, nunca paró. Siempre se mantuvo arriba. Todos los chicos fueron mejorando de manera constante", aseguró Hoyos, quien completó: "Tenemos algunas competencias previas antes que nos van a servir para prepararnos de la mejor manera".

Respecto al apoyo, de Regatas, el entrenador dijo: "Está muy bien armado y tienen mucha gente que trabaja. Todo lo que pedimos, nos lo dieron. Cuando hubo que abrir el club solo para los remeros, lo hicieron, para los 7 federados, incluso a veces para uno solo. Pero el club solo no puede, necesita mucha ayuda del estado, de las asociaciones. Si como club queremos crecer, necesitamos tener más chicos en la escuela de remo, más embarcaciones, más elementos flotantes. Y para todo eso, solo no se puede".

Los protagonistas

Santino Sicera tiene 17 años y hace 3 que practica remo. "Cuando te metes en el agua, sos vos, el remo y la naturaleza. Está muy bueno para despejarte si tuviste un día complicado. En el agua se te van los problemas. Fue complicada la pandemia. Hubo que improvisar o ir modificando el plan de entrenamiento sobre la marcha por las restricciones que iba poniendo el Gobierno. Pero pudimos adaptarnos. Pero ahora ya le estamos metiendo a full", comenta entusiasmado.

Germán Amer e Ingrid Mancipar de 16 y 17 años respectivamente, tras buenos resultados en las competencias que se alcanzaron a hacer a principio de año, fueron elegidos para formar parte del equipo nacional.

"Tuvimos la cuarentena inicial, durante dos o tres meses largos. Después como que nos soltaron un poco más. Encerrado cuesta mucho: nos decían una semana, dos, y siempre se extendía. Lo cierto era que no sabíamos cuando íbamos a poder a remar en el agua. Cuando volvimos fue medio raro. Tuvimos que probar otra vez la tripulaciones para ver cómo andábamos; competimos entre nosotros los fines de semana y ahora con lo del Nacional, estamos entrenando fuerte para eso", expresó el joven remero quien agregó que "me gustaría pelear el podio en el single junior. Y en el doble junior también estaría bueno sacar una medalla".

A su turno, Mancipar comentó: "El remo te da una paz tremenda. Apenas empecé a salir sola, me encantó, no me pude ir más. Durante la cuarentena nos tuvimos que arreglar con las máquinas en casa, pero no es lo mismo. Es más complicado, pero en la última, tres de nosotros conseguimos un permiso para poder salir al agua, pero como no venían todos era muy duro salir a entrenar solo y no poder interactuar con algunos compañeros más. Salir entre varios en el bote, ayuda. Estoy confiada, estamos trabajando bien y estoy segura que vamos a tener buenos resultados en el Nacional".

El Capitán

Lucas Lurascchi lleva la "cinta" del equipo de Regatas. Tiene 22 años y rema desde los 13. "Venía cuando era chico a natación y al jardín. Había pasado por muchos deportes y no me enganchaba con ninguno. Pero cuando arranqué la secundaria, aparecí acá por un amigo. Me sedujo estar en contacto con otros compañeros. Además, me di cuenta que me gustaba mucho la competencia, aprendía a depender de los otros y mejoré mucho. Lo colectivo es muy importante".

"Durante la pandemia el Club estuvo muy presente con los elementos para poder seguir entrenando. Pero no estar en contacto con la naturaleza y poder liberar, lo sentimos mucho. Acá ninguno vivimos del remo: todos trabajan, estudian, van a la escuela y venir a despejar acá es algo importante, y perderlo fue feo", recordó Lurascchi de los momentos más "duros" de la cuarentena.

"Ahora que volvieron las competencias está todo más claro, tenemos un Nacional, aparecen los objetivos y dan más ganas de entrenar. Sin ellos, era venir para mantenerte. Veo bien al equipo, tenemos buen nivel, con dos chicos en la selección, otros asomando. En lo personal, planeo meter podio en doble ligero y tratar de buscar el mejor resultado", concluyó el capitán.