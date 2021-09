https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.09.2021 - Última actualización - 17:53

17:52

"No somos un spot publicitario" Giustiniani: "Tenemos propuestas y experiencia para defender a Santa Fe en el Senado"

Rubén Giustiniani dejó algunas consideraciones a pocas horas de las PASO del próximo domingo. El pre candidato a Senador Nacional por la lista "Preparados para Santa Fe" del Frente Amplio Progresista se pronunció ante los acontecimientos de violencia que se produjeron en las últimas horas.

Giustiniani aseguró: "Es inaceptable que los sicarios pagados por el narcotráfico sigan derramando sangre y controlando nuestros barrios desde la cárcel. Necesitamos urgente una ley de extinción de dominio para quitarle los bienes al narcotráfico y terminar con su poderío económico. Es inminente además, la actuación coordinada de las fuerzas federales y provinciales para garantizar la paz en nuestras calles".

Y agregó: "La gente está cansada de la violencia y las muertes. Es lo primero que plantean los vecinos y vecinas en nuestras recorridas. En esta campaña rendimos cuentas y dimos la cara en un momento muy complicado que vivimos producto de la pandemia, la inseguridad y los altos niveles de pobreza. Más que nunca tenemos que trabajar juntos para responder ante esta situación. Promovemos un acuerdo entre todos los sectores para garantizar el derecho a la seguridad en cada barrio y en cada localidad de la provincia".

En el mismo sentido, Giustiniani remarcó: "La sociedad, los vecinos y las vecinas tienen derecho a estar seguros, tienen derecho a salir a la calle, a tomar un colectivo, sin que le roben un celular, sin que le caminen por los techos o le roben los cables, sin que le dejen sin teléfono fijo, sin que le roben el medidor de agua; y esto se puede combatir desde una lugar en el Congreso. Nosotros no vamos a calentar una banca como muchos lo hacen; no fuimos ni seremos levantamanos del poder, vamos a defender a Santa Fe y los derechos de la gente".

Además, continuó el pre candidato a senador, "Pudimos demostrarlo presentando propuestas concretas, logrando iniciativas a través del diálogo y el consenso. En el Senado de la Nación logré la media sanción de la ley de extinción de dominio, un instrumento que le permite al Estado tomar la propiedad de bienes derivados de delitos. El narcotráfico es una de las causas principales de la violencia. Hay atacar donde más les duele, hay que quitarle sus bienes económicos y ponerlos al servicio de la sociedad". Y afirmó que "desde el Congreso podemos fomentar y gestionar que las fuerzas federales, Gendarmería y Prefectura, tengan presencia en el territorio de Santa Fe como ocurre en otras provincias, y fortalecer la justicia con la creación de juzgados federales; es un compromiso que asumimos como lo hicimos en otras oportunidades".

Finalmente Giustiniani remarcó: "entendemos el enojo de la gente con la política, esa es la verdadera grieta y no la grieta donde se pelean los unos y los otros echándose culpas por lo que no pudieron, no quisieron o no supieron resolver y que tiene que ver con las necesidades esenciales de la gente. Pedimos que vayan a votar, que aprovechen para castigar y optar por las propuestas reales, no por quienes sólo presentan spots publicitarios. Desde esta propuesta que representa un Frente Amplio Progresista verdaderamente amplio y plural, escuchamos a la gente, rendimos cuentas y vamos a trabajar sin peleas para resolver los problemas de las y los santafesinos".

Prensa Giustiniani