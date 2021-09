Equipo confirmado para los Springboks

Los Springboks tendrán siete cambios en su formación para jugar el domingo ante Australia por el Championship, anunció su entrenador, Jacques Nienaber.

El encuentro, válido por la tercera fecha del torneo Rugby Championship, se disputará en el Cbus Super Stadium en la ciudad de Queensland desde las 7.05 (hora de la Argentina) y será arbitrado por el francés Jerome Garces.

🏉 ICYMI: the Bok team for Sunday's Test against Australia - more here: https://t.co/xcdVoj8X7n#StrongerTogether #StrongerForever #AUSvRSA pic.twitter.com/miwdW6pcjA