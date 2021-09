https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.09.2021 - Última actualización - 18:56

18:51

Tras sufrir complicaciones a raíz de una cirugía programada, el conductor fue intervenido quirúrgicamente

Operaron de urgencia a Roberto Pettinato

El pasado 1 de septiembre, Roberto Pettinato fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Finocchietto debido a unos pólipos en el hígado. Sin embargo, en medio de la cirugía los médicos encontraron un problema en el apéndice, por lo que tuvieron que sacárselo de urgencia y, ahora, mantienen al conductor en observación.

Debido a la ausencia de Pettinato en Genio o idiota (Radio Pop), su programa radial, se empezó a especular con las razones de por qué el ex Sumo estaría faltando. Por esta razón, el medio Clarín se comunicó con su hija, Tamara, para saber el verdadero motivo. "Fue la primera operación de su vida. Le sacaron un pólipo en el hígado y el apéndice. Lo del apéndice lo descubrieron ahí en el sanatorio, era por el hígado la operación programada", le confió la periodista de espectáculos al mencionado diario. Además, Tamara reveló que su padre se sometió a "una endoscopia" y por precaución y a la espera de una correcta evolución "quedó en observación".

A mediados de agosto, el exconductor de Duro de Domar habló de la televisión actual y lanzó picantes declaraciones contra Marcelo Tinelli y la insistencia de algunos conductores en querer perpetuarse. Fue en una entrevista con los cronistas de Intrusos (América), donde Pettinato, además de referirse a la vuelta al trabajo de su hijo Felipe tras sufrir un brote psicótico, dio su opinión sobre el regreso del presentador televisivo a la pantalla chica.

"Ellos saben que van a explotar... Tinelli cuánto hizo ya? nada", dijo refiriéndose al bajo rating de El Cabezón y, luego, dejó aflorar todo si sarcasmo contra el conductor y productor al asegurar: "Y eso que lo tiene al nuevo novio de Cande... yo, cuando aparece Coti(Sorokin) me quedo ahí".

Como si eso fuera poco, ante la consulta de si Tinelli es el mejor, Pettinato, fiel a su estilo, no dudó en deslizar: "Tinelli no es la televisión que a mí me gusta... Yo no veía los programas enteros porque no era... no es de mi palo". Y por último, cerró con ironía refiriéndose nuevamente a la medición: "Para no preocuparse tiene que mirar el número de su CBU, y nada más... Entra a la cuenta, con toda la familia alrededor diciendo: ok papá, te amamos".