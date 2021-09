Tras el escándalo de Brasil-Argentina, hackearon el sitio web de Anvisa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La entidad gubernamental del país vecino estuvo a cargo de la interrupción del partido en el Arena de Corinthians. En su portal oficial apareció un mensaje que fue acompañado por la bandera argentina.

Tras el escandaloso episodio que se observó en San Pablo, donde la Argentina y Brasil se enfrentaban por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, en las últimas horas, la página oficial de Anvisa fue hackeada y la entidad gubernamental del país vecino que estuvo a cargo de la interrupción del partido en el Arena de Corinthians se encargó de difundir el ataque cibernético.

Según publicó el medio local Folha de Sao Paulo, la institución se vio sorprendida cuando en su portal oficial apareció un mensaje que fue acompañado por la bandera argentina. “No estamos de cuarentena para andar por sus servidores ¿Nos van a expulsar también?”, fue la interrogante que apareció junto al estandarte albiceleste y de inmediato las autoridades de Brasil se hicieron eco de la situación.

“Ante esta acción criminal, Anvisa está llamando de inmediato a la Policía Federal y adoptando medidas técnicas para buscar la recomposición del sistema”, informó el periódico paulista. Con el transcurso del tiempo, el hackeo fue resuelto y el sitio web volvió a la normalidad. Sin embargo, la investigación sobre los responsables del ataque sigue en curso.

El hecho ocurrió un día después de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil acusara a un empleado de la AFA de falsificar las declaraciones juradas de los cuatro futbolistas del seleccionado albiceleste, acusados de incumplir la normativa federal de migraciones en ese país.

Lo curioso de la denuncia, según los documentos que publicó el portal O Globo, fue que el nombre de la persona señalada (Fernando Ariel Batista) coincide con la identidad del DT del seleccionado Sub 20 y olímpico, quien no estuvo en ningún momento con la delegación que viajó a Brasil para afrontar el partido. Así, el Bocha Batista se vio involucrado en el escándalo y tuvo que salir a aclarar que no tuvo que “nada que ver” con el asunto y que ni siquiera viajó con el plantel que partió desde Caracas hacia el territorio paulista.