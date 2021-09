https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jatón "es el primer intendente que se animó a trabajar en los sectores donde nunca se había trabajado, los barrios más olvidados", afirma la precandidata a concejala por el Frente Progresista. Sus metas y por qué se dejó los rulos.

Laura "Rulos" Mondino. La precandidata del Frente Progresista dice que el cambio de look tiene que ver con asumirse como es (antes se planchaba el pelo). Crédito: Guillermo Di Salvatore

Laura "Rulos" Mondino. La precandidata del Frente Progresista dice que el cambio de look tiene que ver con asumirse como es (antes se planchaba el pelo). Crédito: Guillermo Di Salvatore

Camino a las Paso Laura Mondino: "Queremos integrar la ciudad, comenzando por los sectores más postergados"

A pocas horas de los comicios internos a realizarse el próximo domingo, El Litoral dialogó con la precandidata del Frente Progresista, Laura Mondino (lista "Adelante"), que quiere renovar su banca por otros cuatro años más.

Mondino cumplirá 37 años tras las Paso -el 17 de septiembre-, conoció a su pareja militando en el Socialismo y tienen dos hijas, con quienes vive en una casa alquilada en barrio Roma. Es licenciada en Ciencia Política. Desde 2017 ocupa una banca en el Concejo de la ciudad.

Pero la que en diciembre dejará la banca no es la misma Mondino que quiere asumir otro período. Hubo un cambio visible. Se ve en los afiches callejeros y se trata de "un cambio político", asegura. "El 1 de enero de este año tomé la decisión de dejarme los rulos naturales y abandonar el planchado del pelo que me hice durante los últimos 20 años", confiesa en diálogo con El Litoral, respecto de algo que parece superficial pero que en el fondo es trascendente. "Al principio a la gente le costó reconocerme y hubo un tiempo de adaptación. No fue una decisión fácil pero se trata de una autoaceptación de quién soy. Lo personal es político y yo venía usando una moda socialmente impuesta", se afirma.

"Fue un proceso. Uno va pensándolo hasta que se decide y lo hace. No sabés cómo te va a ver el otro, qué reacción va a tener. Y la verdad que tu vida esté condicionada a la mirada del otro no está bueno -analiza Mondino-. Por eso digo que fue un aprendizaje. Y pensé qué mensaje les quiero transmitir a mis hijas. Yo quiero que acepten sus rulos, se acepten y se quieran como son. Ahora me siento más auténtica y transparente, y eso conlleva un mensaje político".

Militante

Antes de ser concejala trabajó desde 2010 en el Ministerio de Trabajo y luego en el Ministerio de Innovación y Cultura. Pero su militancia en el Socialismo se inició en 2007, cuando ese espacio político alcanzó la gobernación con Hermes Binner. Al poco tiempo ya coordinaba las Juventudes y se sumó luego al Gabinete Joven. Aquella joven Laura que había abrazado el valor del compromiso social durante su etapa escolar, con trabajos comunitarios en copas de leche y apoyo escolar en los barrios más necesitados de la ciudad, como Santa Rita, se transformaría en este cuadro político, que acompaña hoy la gestión del intendente Emilio Jatón.

-¿Usted es la precandidata del intendente Jatón, del Frente Progresista o de Mondino?

-Todo eso (risas). Primero soy yo, tengo un recorrido y una formación política. Siempre tuve inquietudes políticas y me moviliza el hecho de participar. Por otro lado, soy la candidata que representa una gestión municipal y soy parte de ese proyecto político que intenta transformar la ciudad con el claro objetivo de integrarla. Y del Frente Progresista, porque mi espacio (Socialismo) forma parte del Frente que además está conformado por el radicalismo, Creo, Gen, Pares y el Sí. Logramos una lista única. Llevó su trabajo, pero entendemos que podemos trabajar todos juntos.

En el sprint final de campaña, Mondino viene de recorrer barrio Cabaña Leiva, en el extremo norte de la ciudad y más tarde se reunirá con representantes de clubes. También recorrió el resto de los barrios del noroeste, donde Jatón hace pie con trascendentales obras públicas que están en marcha. "Los vecinos se acercan y nos transmiten sus inquietudes y necesidades. Tomamos todas las ideas para trabajarlas. Emilio (Jatón) no viene de la política partidaria tradicional y tiene una llegada muy cercana a la gente, es la forma que entendemos de hacer política, en el barrio con la gente, participando de las reuniones".

Pandemia y política

Para la charla con El Litoral viste un sweater naranja (el color de su espacio político), y una campera de cuero. ¿Al sweater se lo puso a propósito? Ella dice que "de casualidad. De hecho lo fui a buscar antes de venir al diario porque tenía frío".

-Jatón asumió y llegó la pandemia, que trastocó la agenda política. Debió gobernar en ese contexto y recibió muchas críticas, como ocurrió con el gobernador y con el presidente. ¿Cuál es su análisis de estos dos años de gestión, de cara a los próximos dos?

-Claramente fue un año y medio de gestión muy complejo y complicado. Además no debemos olvidarnos que recibimos una Municipalidad endeudada, con más de $ 1.800 millones de deuda. Ello condicionó la gestión al igual que la pandemia, que modificó los planes y las prioridades. Pese a esas dificultades tenemos un plan de gestión muy claro, que es integrar la ciudad de Santa Fe, comenzando por los sectores más postergados, como el cordón noroeste.

Luego Mondino enumera: "Cuando recorremos las obras en marcha en Scarafía, San Agustín, Cabal, Las Lomas, calle Beruti, E. Zeballos, el bendito ingreso desde Blas Parera hasta el fondo, era un reclamo histórico de los vecinos. Estamos haciendo obras transformadoras para ese sector, porque cambian la infraestructura y fisonomía de los barrios, dignifican y cambian las condiciones de vida. No es lo mismo que la ambulancia o el patrullero no puedan entrar, o que llegue un remís".

Logros y desafíos

-Usted pretende continuar en el Concejo, ¿cuáles cree son sus tres logros alcanzados en los últimos cuatro años?

-Creo que lo más trascendental fue tener una perspectiva de género, con una agenda muy clara de igualdad, generando derechos y condiciones equitativas para las mujeres. El Plan de Gestión Menstrual fue el proyecto que me permitió ingresar a un Concejo que venía con una impronta tradicionalista y machista. Me animé a dar la discusión donde había que darla y abrí una puerta para transformar estructuras patriarcales y machistas, que todavía persisten.

Por otro lado rescato el diálogo con todos los sectores. Con los hoteleros logramos regular los Alquileres Turísticos Temporarios, por ejemplo. Y, por último, todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para regular el uso y cuidado de la laguna Setúbal, junto a los distintos actores involucrados, clubes, deportistas, guardavidas, concesionarios de paradores, Prefectura, etc.

-Y si renueva su banca, ¿cuáles serán sus 3 metas para los próximos cuatro años?

-Primero, acompañar la gestión de Emilio (Jatón). Es el primer intendente que se animó a trabajar en los sectores donde nunca se había trabajado, los barrios más olvidados. Tenemos como proyecto formalizar políticas como las Estaciones (ex Solares y Escuelas de Trabajo), que son espacios de convivencia para reconstruir los lazos sociales, que es un gran desafío (hay 17 y pretenden abrir 4 más). Queremos generar oportunidades para nuestros jóvenes, para que terminen la escuela y puedan aprender un oficio o estudiar.

Por otro lado, me preocupa mucho la pobreza. La pandemia nos está dejando al 60 por ciento del país por debajo de esa línea. Es un dato de la realidad gravísimo y muy triste. Por ello quiero acompañar las políticas de generación de empleo. Y estamos trabajando en el programa de asistencia alimentaria, a través de una ordenanza sancionada en el Concejo. Necesitamos trabajar junto a la Provincia y la Nación, solos no podemos.

-En toda la conversación no mencionó la inseguridad?

-Hablo de violencia, para no estigmatizar la pobreza, ¿no? -contesta-. La seguridad está a cargo de la Provincia. Lamento que hayan desterrado el programa Nueva Oportunidad, que era clave para muchos jóvenes sin perspectiva ni proyecto de vida claro. Desde la Municipalidad podemos acompañar con muchas acciones, generando oportunidades para los jóvenes. Así se reducen los niveles de violencia e inseguridad. Por otra parte, llevamos luces led a barrios que estaban a oscuras, eso contribuye a la seguridad.

-Usted no tiene rivales en las Paso, ¿por qué deberían votarla?

-En esta lista de unidad ("Adelante") demostramos la capacidad de otra forma de hacer política, mientras vemos que otros frentes se pelean con un grado de violencia que me cuesta entender. El Frente Progresista gobernó la Provincia durante 12 años y dejó grandes obras a la ciudad. Queremos continuar el legado de Hermes (Binner) y Miguel (Lifchitz), acompañando ahora a Emilio (Jatón), que quiere integrar la ciudad achicando la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen.

-La última, ¿qué hizo con la planchita del pelo?

-Ahí la tengo guardada. La voy a tirar, porque ni siquiera vale la pena donarla.

