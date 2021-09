Santiago Maratea impulsa dos nuevas causas solidarias, y busca recaudar 15 millones de pesos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El influencer comenzó dos colectas, una para ayudar a un peluquero solidario de La Plata y la otra para contruir un refugio de perros y gatos.

Como ya es costumbre, a través de la cuenta de Instagram de Santi Maratea, el influencer busca ayudar a personas nobles que requieren de una ayuda económica para continuar realizando sus labores. En este contexto, se conoció que el conocido instagramer comenzó una colecta para ayudar al peluquero solidario de La Plata, el mismo que cambia cortes de pelo por materiales de construcción y así poder terminar de armar su hogar.

La iniciativa que planteó Maratea, consiste en juntar 15 millones de pesos para dos causas diferentes, una de una mujer que junta perros y gatos de la calle y les da un refugio, sin embargo la casa que tenía como hogar para las mascotas se incendió, por lo que la idea es juntar el dinero y construir una casa.

El 19 de agosto, una triste noticia se viralizó en redes sociales: un cortocircuito produjo que se prendiera fuego “El Refugio de Eli”, una organización sin fines de lucro, ubicada en la ciudad de Adrogué, partido de Almirante Brown. “Tengo una angustia enorme, costó tanto conseguir lo que pudimos para que ella viva mejor y ahora esto”, explicaron desde la cuenta del refugio. Haciéndose eco de esta situación, Santiago Maratea anunció en las últimas horas que haría una colecta para construir una nueva casa sustentable para su dueña y los animales a los que cuida.

Esta historia conmovió a Maratea, que hace rato tenía ganas de involucrarse en una causa relacionada con animales. “Espero que no haya ninguna polémica esta vez. No va a haber atrás nada del Gobierno, que no haya un ministerio de perritos y gatitos rompiendo los huevos”, bromeó en uno de sus videos.

El pedido de Santi Maratea para ayudar al joven que corta el pelo a cambio de materiales para construir su casa. Foto: Instagram

Y por otro lado, juntar fondos para ayudar al peluquero solidario de La Plata. Sobre esto, el joven dijo: “Además de hacerle la casa a Eli, también queremos que sobre plata para donar a muchos refugios de Argentina, pero me crucé con una noticia de un tipo de La Plata que vive con la hija y corta el pelo para poder construir una casa”, continuó y propuso construirle una casa al joven platense además de la de Eli.

Como suele suceder con cada iniciativa de Maratea, el objetivo empezó a estar muy cerca de cumplirse al poco tiempo. Solo tardó 3 horas en juntar más 1.6 millones de pesos. “¡Aplaudamos! No nos acostumbremos a esto que es increíble”, celebró ante lo rápido que avanza la colecta.