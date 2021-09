Jennifer Lawrence está embarazada de su primer hijo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La protagonista de “Los juegos del hambre” está esperando su primer hijo junto a su esposo, el director de galerías de arte Cooke Maroney

Las noticias de nuevos embarazos entre mamás celebrities no se detienen. Ahora acaba de trascender la noticia de que Jennifer Lawrence está esperando su primer bebé junto a su marido, el marchante de arte Cooke Maroney. Así lo ha confirmado un representante de la actriz a la revista “People”.

El 2021 está siendo intenso para la intérprete. Apenas unas horas después de que se estrenara el esperado tráiler de la película de Netflix “Don't look up”, la primera que protagoniza desde 2019 y en la que también aparece Leonardo DiCaprio, ahora puede celebrar también la próxima llegada de su bebé.

La relación sentimental entre Lawrence y Maroney saltó a los medios por primera vez en junio de 2018 y ambos se comprometieron en febrero del año siguiente. La pareja pasaba por el altar el 19 de octubre de 2019 en Rhode Island. Maroney y la estrella de “Los juegos del hambre” celebraron una romántica recepción para 150 invitados, entre los que se encontraban sus amigos Adele, Kris Jenner o Emma Stone.

La ceremonia tuvo lugar en la lujosa finca Belcourt of Newport, una mansión inspirada en el pabellón de caza de Luis XIII en Versalles y que fue diseñada en 1894 por el prestigioso arquitecto estadounidense Richard Morris Hunt. En la actualidad es propiedad de Carolyn Rafaelian, CEO de Alex and Ani, una firma de joyas que tiene su matriz en el mismo estado donde se celebró la ceremonia.

Poco después de su boda, Lawrence calificó a Maroney como "el mejor ser humano que he conocido" en una intervención en el podcast 'Naked with Catt Sadler'. "Realmente lo es. Él es el único, así que me siento muy honrada de ser una Maroney", añadió. Los rumores de la llegada de un bebé a la familia comenzaron a surgir incluso antes de que la pareja se casara, cuando una fuente cercana a ellos dijo a 'Entertainment Tonight' que Lawrence y Maroney estaban pensando en tener descendencia. "Ambos quieren tener hijos y han estado hablando sobre ampliar la familia", publicó la revista entonces.

Aún no se sabe de cuántos meses está embarazada la actriz, pero, según han captado los fotógrafos, Lawrence ya ha empezado a mostrar su incipiente panza de embarazada en sus paseos por Nueva York.