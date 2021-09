https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 09.09.2021 - Última actualización - 11:14

10:44

El gobernador precisó que en la provincia de Santa Fe hay 3.749 agentes federales, de los cuales 800 están destinados en seguridad ciudadana.

Violencia en Rosario Perotti le respondió a Frederic: "Lo que nos pasa a nosotros no se compara"

La extrema violencia y los asesinatos en Rosario se colaron en el tramo final de la campaña previa a las elecciones PASO que se desarrollarán el próximo domingo en todo el país.

Este miércoles, la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic brindó declaraciones a la prensa donde comparó la tasa de homicidios de la Ciudad de Buenos Aires con la de la provincia de Santa Fe. Al mismo tiempo, la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández dijo que no puede enviar más efectivos de fuerzas federales al sur santafesino, porque el recurso es "escaso".

24 horas después, el propio gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, respondió: "Uno siente plenamente el respaldo y el compromiso del presidente, cuando vino a Rosario. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que Fernández dijo. Está diciendo que hay una situación diferente que requiere de una presencia y un acompañamiento. No es lo mismo que pasa en otra jurisdicción nacional".

"No me importan que me comparen con números de otra provincia porque la problemática que tenemos es diferente y requiere una atención distinta", remarcó. Y agregó: "Ojalá la ministra lo entienda en la misma dirección y nos acompañe con todo lo que se necesita para que la Argentina supere esta difícil situación".

"Si la Argentina tiene una prioridad tiene que estar expresada y no comparada con otras jurisdicciones, allí está el enfoque que se debe cambiar y acompañar al presidente en su decisión y en las expresiones que estuvo en Rosario", dijo el mandatario en declaraciones a Radio2.

El gobernador precisó que en la provincia de Santa Fe hay 3.749 agentes federales. "Se debe hacer un desgranamiento de ese número, porque algunos están afectados a zonas de riesgo y otros a seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana hay 800 por turno, que no es un número menor; los necesitamos", sostuvo.

“Nos falta la prevención. Para que esto no ocurra tiene que haber una clara señal de que no hay impunidad”, amplió.