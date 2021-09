https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.09.2021 - Última actualización - 11:39

11:32

Historial favorable

Hace 28 años que Bolivia no gana de visitante por Eliminatorias

En la previa del duelo con la selección argentina en el Monumental, resalta el dato de que los bolivianos no logran el triunfo en tierras ajenas por la clasificación al Mundial desde 1993, cuando golearon por 7 a 1 a Venezuela.

Los goles fueron de Erwin Sánchez (3), William Ramallo (3) y Luis Héctor Cristaldo. Crédito: Gentileza



Los goles fueron de Erwin Sánchez (3), William Ramallo (3) y Luis Héctor Cristaldo. Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Historial favorable Hace 28 años que Bolivia no gana de visitante por Eliminatorias En la previa del duelo con la selección argentina en el Monumental, resalta el dato de que los bolivianos no logran el triunfo en tierras ajenas por la clasificación al Mundial desde 1993, cuando golearon por 7 a 1 a Venezuela. En la previa del duelo con la selección argentina en el Monumental, resalta el dato de que los bolivianos no logran el triunfo en tierras ajenas por la clasificación al Mundial desde 1993, cuando golearon por 7 a 1 a Venezuela.

Si bien en el fútbol todo puede pasar, las estadísticas dan un panorama favorable para la selección Argentina de fútbol de cara al duelo con Bolivia por la 10° fecha de las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022 que se jugará este jueves por la noche a partir de las 20:30 horas. Los dirigidos por Lionel Scaloni se encuentran invictos en esta competencia con 4 victorias y 3 empates. Además, acumula 21 partidos invictos con 7 triunfos consecutivos y no pierde en suelo argentino desde el 11 de octubre de 2016, cuando cayó por 1 a 0 ante Paraguay por las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, el dato más impactante es el de los bolivianos, quienes no ganan como visitantes por la clasificación sudamericana desde hace 28 años, en la goleada contra Venezuela por 7 a 1. El duelo disputado el 18 de julio de 1993 correspondió a las Eliminatorias para Estados Unidos 1994, único campeonato mundial al cuál “La Verde” clasificó y donde sumó 1 punto en la fase de grupos. Como si fuera poco, esta es una de las únicas tres victorias como visitantes de los bolivianos en dicha competición. Los otros dos antecedentes remontan al 10 de septiembre de 1989 cuando superaron 2 a 1 a Perú en Lima y al 6 de marzo de 1977 en el triunfo por 3 a 1 también ante la “vinotinto”.

El Litoral en en

Temas: