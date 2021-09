https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No la pasa bien el ex capitán, goleador e ídolo sabalero en La Plata

Tiene cláusula de salida: ¿vuelve el "Pulga" a Colón?

Sigue en contacto con sus ex compañeros con quienes logró el histórico campeonato y también con el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez. Hace algunos días, se encontró con José Vignatti y estuvieron charlando. Gimnasia no es lo que esperaba y Colón lo extraña: ¿operativo retorno en marcha?.

Para toda la vida. La foto del siglo: Luis Miguel Rodríguez, el "Pulga" de Colón, levantando la esperada Copa de la Liga en el Bicentenario de San Juan. Crédito: Archivo



Por Dario Pignata SEGUIR Sin dudas, un puñado de meses después, el "divorcio mediático" de Luis Miguel Rodríguez con Colón no le hizo nada bien a ninguna de las partes. El "Pulga" no es feliz en Gimnasia y Colón, claramente, extraña sus goles y asistencias. De cara a la ventana de verano que se viene, antes de la Copa Libertadores de América 2022, la pregunta se instala sola: ¿existe alguna chance real que pueda rodarse la parte 2 de una película de amor/odio que llegó al Oscar dorado con la estrella en San Juan el 4 de junio?. Hace algunos días, en una llamada de cortesía con uno de los vice de José Vignatti, el "Pulga" de Simoca ironizó en el saludo final de esta muy amistosa conversación: "Ojalá nos veamos de nuevo en diciembre...". Las brazas de un amor no correspondido por el abrupto final se reavivaron hace muy poco tiempo. En la inauguración de una clínica privada, en la localidad de Candioti, el propio PR10 (en Colón, porque en Gimnasia ni ese número especial le guardaron) estuvo mano a mano, durante varios minutos, con el presidente José Néstor Vignatti. Sin dudas, fue el casual inicio del "coqueteo". "Pulga", que en Colón jugó siempre y casi nunca pasó por la camilla, se fue para La Plata en Gimnasia le pasó de todo: molestia fisica, desgarro, no titularidad de parte de la dupla y caos futbolístico. Llegó, el equipo quedó eliminado en la Copa Argentina, fue desplazada la dupla, asumió "Pipo" Gorosito, lo golearon y ya lo insultan a todos por igual los hinchas de Gimnasia en La Plata. O sea, claramente, para el ex campeón con Colón, La Plata no es Disney ni Aruba. Y el Bosque está bastante lejos de ser "encantado". En Colón, la otra parte "divorciada" en este tironeo mediático, la cosa está igual: apenas 2 de 12, 9 goles en 10 partidos (3 de penal), conflicto que parecía interminable con los premios y sensación que no hay más liderazgo adentro de la cancha. Para el campeón vigente, sin el "Pulga" en casa, los días no son plenamente felices como antes. ¿Cómo es hoy el ida y vuelta de "Pulga" con el Mundo Colón?. Por un lado, con sus ex compañeros la conexión es total: se escribe seguido con varios e incluso el otro fin de semana comió un asado en Santa Fe con jugadores del actual plantel. Con el cuerpo técnico del "Barba" hay respeto y cariño. El profe Santella lo adora: "Es un fenómeno, acá fue ejemplo adentro y afuera de la cancha. Un verdadero faro para los pibes de abajo que vienen a Primera. Con nosotros, nunca una queja, un líder positivo como pocos". Vamos al relato en sí, a las "flores" que van desde Santa Fe a La Plata y que vuelven con el mismo aroma ("Deja Vu") desde la ciudad de las diagonales hasta la de Garay. - Eduardo Domínguez / DT de Colón: "Sin dudas, luego de la salida de Luis Miguel Rodríguez, el equipo se tiene que reconstruir en ataque...", dijo el "Barba". - Luis Miguel Rodríguez / Ex goleador y capitán: "Las negociaciones no llegaron a buen puerto con Colón, pero las relaciones quedaron bien. El fin de semana pasado estuve en Santa Fe a una inauguración de una clínica y estuve con el presidente y vicepresidente del club, la mejor de las relaciones, hablando bien como personas grandes". Está más que claro, por señales concretas de cada lado, que lo que hoy es rumor puede ir caminando en este puñado de meses para el lado de la certeza. Desde lo contractual, como ocurre con los grandes jugadores (el "Pulga", sin dudas, lo es), siempre hay cláusula de salida. Gimnasia lo sabe, Colón también. "Yo estuve siempre a disposición de Colón de Santa Fe, Gimnasia hacía dos meses y medio que había iniciado las negociaciones para cuando quedara libre, no sabía que iba a salir campeón ni mucho menos. Después de salir campeón me fui a Tucumán y volví a entrenar a la par de los compañeros, siempre estuve a disposición de los dirigentes y cuerpo técnico, querían que me quede, pero no siempre las situaciones se manejan de la mejor manera", agregó el tucumano nacido en Simoca que levantó en San Juan la esperada Copa para todos los sabaleros, después de 116 años. El tiempo, como siempre, será el que ponga las cosas en su lugar. La conexión de PR10 con el vestuario de Colón y el cuerpo técnico del "Barba" Domínguez es real en tiempo actual. El muy mal clima del Mundo Gimnasia es evidente: un partido al frente del equipo y ya hay insultos para "Pipo" Gorosito y para todos. Incluso, por lo que trascendió, habría algún tipo de incumplimiento o "atraso" en el famoso depósito de lo que está firmado. Como desde que arrancó esta novela de amor/odio, lo que nadie puede negar es el final feliz, glorioso, único y por ahora irrepetible de Colón con el "Pulga". Aún al hincha de Colón que no le gustó el "divorcio" al irse a La Plata, nunca podrá olvidar ni los goles ni esa foto histórica de PR10 levantando la dorada copa en San Juan. Todo lo otro está en veremos. Faltan tres meses para la ventana de verano, pre-Copa Libertadores de América 2022. Es el gran sueño de Colón, después de la final en el Madre de Ciudades. ¿Será el mismo sueño de Luis Miguel de Simoca?. Una fecha para Goltz Luego de ver la tarjeta roja por el planchazo en el final del partido contra Newell's Old Boys de Rosario en el Cementerio de los Elefantes, el Tribunal de Penas de la AFA sancionó con una fecha de penalidad a Paolo Duval Goltz. Por lo tanto, el experimentado zaguero no podrá jugar contra Arsenal en el Viaducto y recién podrá volver contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la fecha siguiente. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

