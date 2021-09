Recreo: Omar Colombo confía en lo hecho, para poder ir por la reelección en noviembre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El intendente recreíno tiene plena confianza en que lo que hicieron en los cuatro años que llevan de gobierno es la mejor carta de presentación para aspirar a un nuevo mandato. Recordó cómo recibieron el municipio en 2017 y cómo, en gran medida gracias al apoyo del ex gobernador Miguel Lifschitz, pudieron superar las distintas dificultades que afrontaban.

La localidad de Recreo, junto a San José del Rincón y Sauce Viejo, es una de las tres ciudades del departamento La Capital que este año tendrá la posibilidad de elegir intendente. En dicho contexto, Omar Colombo, actual jefe municipal recreíno, intentará renovar su mandato hasta 2025, encabezando la lista Adelante, del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS).

En diálogo con este medio, y ante la inminencia de las Paso 2021(en las que no tendrá competencia interna), Colombo analizó los cuatro años de gobierno cumplidos, sin dejar de enfocar la mira en los proyectos que su gestión tiene en marcha, como la ampliación del plan de pavimentación, nuevas viviendas y la pista de manejo para la tramitación de la licencia de conducir.

También hizo referencia a otras de las llamadas "10 Propuestas para seguir adelante", como ser el desarrollo de los emprendimientos autogestivos, la promoción de áreas industriales y la creación de puntos digitales para apoyo escolar, previstas para completar y afianzar el plan de trabajo propuesto en 2017, cuando se hizo cargo de la administración del distrito, después de catorce años de gobierno justicialista.

"Cuando asumimos hicimos un relevamiento del estado de situación de la Municipalidad, el que pusimos a consideración de la comunidad en un informe en el que constaba cómo la habíamos recibido, económica y financieramente, y con qué nos encontramos en cuanto a la maquinaria y todo aquello que hace al funcionamiento municipal", explicó Colombo, que visitó El Litoral junto al edil Daniel Medús.

Nos encontramos con "muchos obstáculos y dificultades, que fuimos poniendo en orden", remarcó el intendente de Recreo luego. "Eso no nos detuvo, por el contrario, enseguida nos pusimos a trabajar, para poder empezar a concretar todo lo que habíamos proyectado y presentado como propuesta a la población", agregó Colombo, sin dejar de mencionar el apoyo brindado por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, con el que pudieron lograr todos esos objetivos, "que ahora son la carta de presentación de nuestra propuesta, para volver a ponernos a consideración de los votantes de la ciudad".

Pavimento, una de las claves

La mención del ya fallecido dirigente socialista dio pie para preguntarle al jefe municipal recreíno respecto a si existían diferencias entre la respuesta que les daba la anterior administración provincial y la actual, a lo que dijo "sí, no podemos negarlas". No obstante, aclaró que las mismas no se observan, por citar un ejemplo, en la recepción de la coparticipación o en la entrega de los fondos para obras menores, sino en que "es una relación más distante, no tenemos la cercanía que teníamos con el anterior gobierno".

Esto último, prosiguió Colombo, "lleva a que en algunos casos sí haya retrasos o demoras, como ocurre con el Plan Incluir, que va a servir para conectar tres barrios de la zona este del distrito". Ese proyecto, que incluye la realización de cordón cuneta y ripiado con una inversión de 15 a 20 millones de pesos, "está aprobado pero la entrega de fondos un poco demorada". A propósito del apoyo de Lifschitz, el intendente volvió a citar la obra de pavimento, "una de las más emblemáticas en tal sentido", porque "hace más visible que se actuaba para todos por igual".

"Fue un crédito de la provincia, a través del Banco Mundial, que se distribuyó en función de los índices de coparticipación a todos los municipios de la provincia, con el objetivo de generar empleo e inversiones", describió Colombo. Con esos recursos, acotó, concretaron un plan de 26 cuadras de pavimento de hormigón que luego se amplió a 32, "gracias al recupero que se va haciendo, ya que se realiza por contribución de mejoras y con mano de obra municipal".

De acuerdo a lo informado por el titular del municipio recreíno, este cuenta con una planta permanente de 200 empleados (la ciudad tiene aproximadamente 20.000 habitantes), a los que hay que agregarle entre 60 y 70 integrantes del Programa de Empleo Local y los trabajadores de las cooperativas. "Cuando asumimos nadie se quedó sin trabajo, esa fue otra de las promesas hechas en campaña que pudimos cumplir", remarcó Colombo, quien estima que han cumplido "en un 80%" con el plan de gobierno previsto en 2017.

El Respaldo del Concejo

El actual concejal Daniel Medús explicó que la tarea del Concejo de Recreo fue "trasladar al orden local, lo que nosotros entendíamos que eran las buenas prácticas del FPCyS a nivel provincial". Ese objetivo, manifestó, pudo lograrse "fortaleciendo al Concejo con la participación de las instituciones de la comunidad" y el debate abierto de los temas que hacen al órgano legislativo.

Además, dijo, para alcanzar buenos resultados en la gestión, fue importante poner "sobre la mesa" los distintos proyectos que el Ejecutivo necesitaba emprender, "invitando a los responsables de cada área del municipio para interiorizarnos de las obras y las acciones previstas", así como "para dar a conocer a dónde se destinaban los fondos públicos".

El Concejo de Recreo está compuesto por tres miembros del FPCyS y tres del justicialismo, recayendo la presidencia del Cuerpo muchas veces en la oposición. El trabajo conjunto del Cuerpo y el Ejecutivo, "es lo que nos permite decir que nuestro pedido de confianza a los vecinos se basa en mostrar el valor de lo hecho hasta ahora", subrayó Medús, quien lidera Adelante (que tiene como precandidata a senadora nacional a Clara García), una de las listas del FPCyS para concejales. La otra es Encuentro para Recreo, que encabeza Marcos Villagra.