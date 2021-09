Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Requiem para Ramiro (*)

MARÍA ALEJANDRA ALASIO

Querido hijo hoy siento la necesidad de escribir y volcar en palabras, el vacío que dejaste. Te esperamos con papá un año, llegaste a nuestras vidas con casi once meses y fue la emoción más grande de nuestras vidas. Cuando te ví me miraste y automáticamente nuestra química madre e hijo se produjo como magia.

Inquieto, curioso, imparable. Así fue tu primer infancia. Siempre disfrazado, eras Rambo, la tortuga Ninja, el Zorro o lo que tu imaginación te dictara.

Me preguntaste si te había tenido en la panza y te dije "no, en el corazón" y con gran inteligencia emocional contestaste es más lindo con el corazón.

Después llegó tu hermano Felipe. Lo amaste desde el primer día hasta el final con un Amor infinito. Que para nuestro orgullo, era recíproco.

Si fui sobreprotectora era inevitable en mí. Luché -luchamos todos- contra la discriminación, la desigualdad, los prejuicios instalados en la sociedad. Y dolió, y sé que a vos también. Pero te colocaste una carcaza como un caracol de nácar para defenderte.

Luchador incansable, amante de la Vida a fondo, la música, la alegría, tu sonrisa única, sensible.

No tuviste grises eras blanco o negro. Confrontativo, idealista. Sí, ¡único! No va a haber otro Ramiro, de eso estoy segura.

Nunca bajaste los brazos, y ya de adolescente con tus limitaciones, lograste tu título secundario en pandemia. Un sueño que se hizo realidad.

Tus frases únicas, ¡que jugador...!, Que color que color, que trucazo, no tenés un vuelto, tranqui me estoy ocupando de todo, etc

Tu colección de sombreros, tus eternas caminatas por las calles de Santa Fe, Amigo del Pueblo.

Un peregrino de Dios, persona de Fe.

Personaje si los hubo. Cómo llenar el Alma sin vos. Pero seguramente Dios camina de tu mano, no tengo duda alguna.

Nuestro negro hermoso. ¡Te extrañamos tanto! Que la casa está en silencio, solo queda tu perfume. Tu habitación cerrada. Pero sé que estás en todos los rincones, en los pájaros. Te dejo libre. Aunque ese vuelo me rompió como un espejo, ahora debo recoger los pedazos y tratar de pegarlos.

Mi Juan Salvador Gaviota, ¡el cielo te espero tan pronto! Pero como te despidió Sebastián "Vuela, Vuela, vuela alto paloma hasta el infinito en donde se alcanza la libertad".

Te Amo. Mamá

(*) Ramiro falleció el 18 de mayo de 2021, a los 36 años, víctima de COVID 19. Era persona de riesgo sin vacunar.

****

Descalificación innecesaria

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Es para contestarle a Miguel Juan lo publicado el día sábado 4. Le recuerdo que todavía estamos en democracia y que cada uno tiene derecho a decir lo que piensa. Además, no pretendo que los demás compartan mis ideas. Sí, que me las respeten. Los insultos y adjetivos no corresponden. Estoy con un grupo de correligionarios que no piensan ir a votar, porque los radicales que están con Cambiemos no nos representan. Personalmente, estuve alineada con Raúl Alfonsín, un político de gran honestidad y conozco perfectamente los postulados del radicalismo. Macri y los que lo rodean no tienen nada que ver con eso. Además, solo están acumulando expedientes en la Justicia. Finalmente digo: se apela a la descalificación cuando no se tiene capacidad de rebatir lo expresado. Y con esto, doy por terminado el tema. Muchas gracias al diario".

****

Un mundo farsante

UN LECTOR

"Hay muchos argentinos que todavía están varados en el exterior, esperando que les den cupo, que los habiliten para regresar a su país y paralelamente tenemos el mundo del fútbol, que se mueve con legislación propia, donde los equipos de fútbol, como el de Argentina, van, vienen, no hacen burbujas, ni cuarentena, ni nada... No hacen cupo para poder entrar a la Argentina. Este es un mundo de farsa y el Rey Dinero, léase fútbol, manda y tiene reglas propias. Los ciudadanos comunes nos sentimos unos estúpidos y realmente este es un mundo farsante, donde los intereses económicos generan un poder paralelo, como es el de la FIFA, de la Conmebol, que se superponen a los poderes estatales. Vergonzoso. Y lamentable que el periodismo no lo analice y lo naturalice, y lo tome como algo normal, cuando estamos lejos de vivir en la normalidad".

****

Excusas e intereses

MARÍA DEL HUERTO BASILIO DE B° SUR

"Voy a comentar dos cosas. Respecto de la opinión del ciudadano Jorge, del día 6/9, quiero decir que coincido plenamente. Pienso que la gente está obnubilada o es necia. ¡Tiene razón! 4 años de Macri y le echan la culpa a él. ¿Y todos los años que gobernó el peronismo?, ¿no tuvieron nada que ver? Este año y medio les sirvió de excusa la pandemia, porque si no estaríamos listos. Otra cosa: los empresarios piden que se saque la manga del Cullen, ¿por qué no dejan que opine el director de ese hospital?, que es un profesional que sabe lo que hace. Los empresarios van por sus negocios, ¡pero pensemos en la salud! Como siempre, gracias a El Litoral".