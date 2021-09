Julián Montoya: "Será clave mejorar la disciplina"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El capitán de Los Pumas habló en la previa al encuentro con Nueva Zelanda. El partido se juega el domingo a las 4 de la mañana de nuestro país.

Este domingo tendrá lugar, de manera completa, la tercera fecha del Rugby Championship, que se desarrollá de manera íntegra en tierras australianas, debido a las últimas medias y restricciones impuestas por los países oceánicos participantes.

Los Pumas retoman la actividad, luego de dos derrotas consecutivas ante los Springboks, nada más y nada menos que ante Nueva Zelanda, que viene de ganarle tres partidos en fila a Australia, con “Bledisloe Cup” incluida.

Los dirigidos por Mario Ledesma (quien confirmará el equipo en las primeras horas de este viernes acá en Argentina) enfrentarán a los All Blacks el domingo a las 4.05 de la mañana. Tres horas más tarde (7.05) será el turno del encuentro entre Australia y Sudáfrica.

Uno que es fija entre los titulares argentinos es el capitán Julián Montoya, quien (vía zoom) habló con los medios, como es habitual antes de cada encuentro.

“Venimos de semanas muy buenas de entrenamiento, preparando el partido y siendo muy autocríticos. Siempre pensamos en qué mejorar para el partido siguiente, y el caso de Nueva Zelanda no es la excepción: lo analizamos y estudiamos en busca de la mejor estrategia. Obvio que también hacemos foco en lo nuestro”, dijo el hooker surgido en Newman.

La cantida de penales cometidos por Los Pumas en el segundo test ante los Springboks (21), sin dudas es uno de los aspectos a corregir y el primera línea lo sabe. “Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y todos los equipos a los cuales nos enfrentamos te llevan al límite. Es algo muy bueno, pero la disciplina debemos mejorarla. Es un tema de concentración, debemos ajustar esto que fue nuestro principal problema en el último partido donde cometimos un número muy alto de infracciones”.

Ante los All Blacks (y por el resto del campeonato), no estarán Nahuel tetaz Chaparro ni Francisco Gómez Kodela, quienes hoy son los pilares titulares de Los Pumas. Ambos tuvieron que regresar a las pretemporadas con sus respectivos equipos. En cuanto a esta situación, Montoya dijo que “Cualquiera que juegue les tengo mucha fe y confianza, porque son tremendos jugadores. Entrenamos todos juntos, de la misma manera, para que cuando a alguno le toca entrar, el equipo no se resienta. Las formaciones fijas son fundamentales en todos los partidos, porque es donde gran parte de la obtención de la pelota está. Estuvimos trabajando mucho tanto el line defensivo como el ofensivo y también el scrum. No hay fórmulas mágicas para mejorar más que seguir laburando”.