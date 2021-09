https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 09.09.2021 - Última actualización - 19:07

19:04

La hija de Jorge Rial salió a defenderse de las críticas de la comediante, quien le sugirió “operarse el cerebro”.

Cruce en Instagram Morena Rial opinó que Mar Tarrés "no corta ni pincha"

More Rial le respondió a Mar Tarrés luego de que esta la cuestionara duramente por sus dichos en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) tiempo atrás, y la destrozó haciendo referencia a las cirugías estéticas que se hizo recientemente.

Hace un tiempo, la hija de Jorge Rial había acusado a la comediante de hacer apología de la obesidad. Por esta razón, con cierto delay, Tarrés salió con los tapones de punta y la liquidó. Pero ahora fue el turno de Morena, que en la tarde del martes pasado, le respondió mediante un video y una historia en su cuenta de Instagram. “A los que esperan que yo responda o siga hablando sobre un tema que ya hablé en un pasado y recién ahora están haciendo prensa, no lo van a conseguir. La verdad es que no me interesa y no lo voy a responder”, empezó diciendo la actriz y cantante, de 22 años de edad.

Luego, en referencia a los comentarios que hizo sobre la influencer plus size, sostuvo de manera contundente: “Los dichos fueron hace tiempo asique tendrá que fijarse… si necesita cámara que la use con otro porque a mí no me interesa tener puterios con alguien que para mí no corta ni pincha”. “Pido que no me pregunten por esta persona, en realidad, por estas dos personas con las que tuve problemas estos últimos días, que para mí ni siquiera son problemas osea no me cambian en nada, acá pelea conmigo no van a encontrar”, cerró haciendo alusión a Tarrés y a Matías Bottero, el youtuber que hacía comentarios despectivos sobre ella y al cual denunció penalmente.

Por otro lado, la hija mayor del conductor de Radio 10 respondió a los cuestionamientos de la exparticipante de La Academia de Showmatch (El Trece), a través de una storie: “Yo me opero el cerebro si querés pero se escribe maliciosa no malisiosa”, dijo filosa a modo de resaltar su error en el descargo.

Qué le dijo Mar Tarrés a Morena Rial

La empresaria le dejó un fuerte mensaje en sus historias de Instagram sobre la obesidad y se refirió con ironía a sus cirugías estéticas. “Qué lástima que te operaste el estómago y no el cerebro, eso no tiene arreglo. Ser gorda y comerme una hamburguesa o un rabanito no es hacer apología de la obesidad. Es simplemente ser yo y no tengo que esconderme para comer como ya lo hice tantos años, comer con miedo y vergüenza como si hubiera matado a alguien", comenzó escribiendo Mar Tarrés.

En esa misma línea, siguió tajante: "Lo que yo elijo comer o no, no es tu problema y no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Mi salud y mi cuerpo son mi problema. Vos preocupate por tu cuerpo que yo me preocupo muy bien por el mío. Hablar del cuerpo y de la salud de los demás ‘es violencia’”. "¿Creés que en nombre de la salud podés defenestrarme? Quiero ver cómo dan tus estudios ginecológicos, de sangre, radiografías, etc. Y no nos olvidemos del psicólogo, no te olvides de que eso también es salud. Acá nadie levanta banderas diciendo que ser gordo es bueno o malo", sumó indignada.

Y cerró con una fuerte advertencia: "Ser gordo te toca o no te toca, no es una elección. Vos elegiste operarte, te felicito. Ojalá lo mantengas y no caigas en el 95 por ciento de los que vuelven a engordar porque ahí te voy a refregar tus palabras hirientes y malisiosas (sic) por la cara”.