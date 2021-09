https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Argentina - Bolivia

Ricardo Iorio no cantó el Himno Nacional en las eliminatorias por un pedido de la DAIA

En un comunicado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas elogió la decisión de reemplazar al cantante de rock por el representante de la cumbia santafesina, Sergio Torres. Consideran que el ex vocalista de Hermética y Almafuerte “promueve una ideología antisemita y mensajes de odio”

Ricardio Iorio / Sergio Torres Crédito: Captura de pantalla



Ricardio Iorio / Sergio Torres Crédito: Captura de pantalla

