MotoGP: Marc Márquez, el más rápido en Aragón

El piloto local Marc Márquez, de Repsol Honda RC 213 V, registró el mejor tiempo de MotoGP carrera que tendrá este fin de semana el Gran Premio de Aragón, España.

El español, marcó un mejor tiempo final de 1:48.048 con el que tomó ventaja en 971 milésimas a la Suzuki GSX RR de Joan Mir. Mientras que el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia terminó tercero.

Por otra parte, la Yamaha YZR M 1 de Valentino Rossi terminó en el suelo, afortunadamente sin consecuencias graves para el piloto.

@ValeYellow46 is down!



The Doctor is unhurt after sliding off at Turn 5!