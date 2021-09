https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juega el sábado

Messi no fue citado para jugar en el PSG

"Por una cuestión de sentido común los jugadores que actuaron con el seleccionado argentino ante Bolivia no estarán presentes en el partido ante Clermont" expresó el DT, Mauricio Pochettino.

Lionel Messi, junto a Ángel Di María y Leandro Paredes, titulares en el triunfo de la Argentina sobre Bolivia por 3-0 por las Eliminatorias Sudamericanas, no serán citados por el DT del París Saint Germain (PSG), Mauricio Pochettino, para jugar este sábado ante Clermont por la quinta fecha de la Ligue 1 de Francia.

"Por una cuestión de sentido común los jugadores que actuaron con el seleccionado argentino ante Bolivia no estarán presentes en el partido ante Clermont", dijo este viernes el santafesino Pochettino en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado a las 16 como local del Clermont.

El entrenador argentino confirmó que tampoco tendrá en cuenta a los brasileños Neymar y Marquinhos, también titulares anoche en el triunfo sobre Perú por 2-0 por las Eliminatorias para Qatar 2022.

Messi, autor de los tres goles ante Bolivia, y Paredes jugaron los 90 minutos en el estadio de River Plate, mientras que Di María fue reemplazado a los 70 minutos por Nicolás González.

Por el momento el astro rosarino apenas jugó 25 minutos en el cotejo del PSG ante el Reims, por la cuarta fecha del torneo galo, y se espera que sea titular el miércoles próximo en la visita del equipo parisino al Brujas de Bélgica en el inicio de la Liga de Campeones. Con información de Telam

