Viernes 10.09.2021

Pandemia

El jueves el Hospital Posadas no detectó ningún caso de coronavirus

Por primera vez desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, el laboratorio de virología del Hospital Posadas no detectó este jueves ningún caso de covid-19.

Crédito: Gentileza

La noticia se conoció este viernes, cuando la jefa del Laboratorio de Virología del hospital, Graciela Cabral, contó la novedad en un audio que difundió radio La Red. "Soy Graciela Cabral, jefa del Laboratorio de Virología del Hospital Posadas. Desde el 2020 que comenzamos a hacer el diagnóstico en nuestro laboratorio, ayer 9 de septiembre del 2021 fue el primer día que no detectamos ningún nuevo caso de covid", relató Cabral en el audio. En la breve grabación, Cabral dijo esperar que "sean muchos más" los días que pasen sin que se diagnostiquen nuevos casos de coronavirus en el laboratorio, y concluyó: "Sigamos cuidándonos". Tenés que leer La provincia de Salta confirmó el primer caso de la variante Mu Según informó el Ministerio de Salud, "por primera vez desde el inicio de la pandemia, el Laboratorio de Virología del Hospital Nacional Posadas hoy (por este jueves) no detectó ningún nuevo caso de COVID-19, como consecuencia de una baja sostenida en el número de muestras procesadas durante septiembre y una merma en la positividad de casos". "Este dato está alineado con la importante disminución de la cantidad de personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 desde hace 15 semanas consecutivas que se da en todo el país, así como un descenso en la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva", puntualizó. En ese marco, el Ministerio precisó que "la jefa del Laboratorio de Virología del Hospital Nacional Posadas, Graciela Cabral, destacó que el descenso también se observa en la cantidad de personas que se presentan con síntomas compatibles con COVID-19 en el establecimiento, y con la disminución de internados por esta enfermedad, lo que se traduce en una reducción del número de muestras y de casos positivos". Tenés que leer Vacuna argentina: demostró respuesta inmune potente y duradera con una dosis Cabral detalló que "en los momentos críticos se procesaban 300 muestras diarias en las que entre el 50 y el 80 por ciento resultaban positivas, mientras que en las últimas semanas las muestras bajaron a 100, por la disminución de la demanda, con un 10 por ciento de positividad hasta llegar a ayer a no encontrar ningún caso". "Veníamos observando la disminución con días en los que detectamos dos o tres casos y ayer ninguno resultó positivo. Fue una grata sorpresa", describió. Por último, concluyó: "Llegamos acá con el trabajo de todos y valoramos los efectos de la vacunación pero no hay que bajar la guardia y debemos seguir cuidándonos y haciendo vigilancia".

