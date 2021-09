Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 10.09.2021

15:17

Felicitaciones por el especial sobre Ramírez

HILDA RE

"Quiero felicitar al equipo que trabajó sobre la vida de Ariel Ramírez y, por supuesto, a El Litoral que lo publicó. Me trajo hermosos recuerdos de un período de mi vida, en el que participé de un grupo en el que se cantaba folclore. Yo no tengo condiciones para el canto, pero no obstante eso, recuerdo con mucha alegría y gozo toda esa experiencia. Muchas gracias!".

Felicitaciones por la nota sobre la isla Sirgadero

UN LECTOR

"Quiero felicitar al diario por el artículo que han publicado acerca del uso ilegal de tierras en la zona de la isla Sirgadero. Ese es un viejo tema sobre el cual nadie quiere actuar y los santafesinos estamos asistiendo a que nos usurpen el uso de las costas, a manos de particulares que se apropian indebidamente de espacios públicos. A la luz de la legislación, del Código Civil, las costas son públicas, no pueden ser cerradas ni privatizadas. Entonces, los Estados municipal y provincial, han hecho la vista gorda y hay gente que ha hecho barbaridades en esa zona sin que nadie les ponga freno. Toda esa situación está muy bien descripta por el diario. Hace algunos años, como 10, hubo un emprendimiento para construir un country náutico, que llegó a dragar aproximadamente 5 ha. Quedó parado, no sabemos por qué causa, aparentemente financieras. En definitiva quiero que, a la luz de este artículo, las autoridades empiecen a trabajar y a parar con este robo de la propiedad pública a manos de privados inescrupulosos".

Para pensar

CARLOS WELI

"En ámbito de San José del Rincón y Arroyo Leyes, en tiempos pretéritos, se consideraba inconveniente a la actividad relacionada con la producción avícola, por considerar que podía ser un foco infeccioso, generadora de olores nauseabundos y por ser esos lugares propicios para la reproducción incontrolable de moscas y otros insectos atentatorios contra la salud pública. Hoy parece que los funcionarios municipales desconocen estas consideraciones y hacen lugar al riesgo sanitario que supone la actividad frutihortícola abonada con estiércol aviar importado sin control, estibado a cielo abierto sin fiscalización, así como el uso de agroquímicos sin que nadie repare sobre sus efectos en las napas de agua de consumo humano. De este modo, proliferan las moscas y cucarachas, los olores y químicos, en aparente desconocimiento o con permiso de funcionarios que no cumplen su deber. '¿Será que millones de moscas comiendo m...da no se equivocan?'".

Opinión

ERCILIO FERRI

"El hombre, pese al enorme y progresivo aumento de sus conocimientos sobre el pasado de la humanidad y sobre el ambiente en el que está destinado a vivir la especie, no conoce la meta última de la historia. Somos como los viajeros de un navío que conoce el puerto de partida pero nada saben del último puerto al que se encamina. No sabemos quién guía el barco; pero el día que conozcamos con toda precisión la ruta, sabríamos parar el barco a tiempo. No podemos y no debemos ser optimistas".