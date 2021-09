https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Lic. María Claudia Pettinari A 150 años de una "locura sarmientina"

Domingo Faustino Sarmiento fue elegido presidente de la República Argentina en octubre de 1868, tenía 57 años. Este 11 de septiembre de 2021, en el 133° aniversario de su fallecimiento, es importante recordarlo por su impronta emancipadora y libertaria.

Se reconoce a la presidencia de Sarmiento como a la segunda presidencia fundacional del Estado argentino, luego de la de Bartolomé Mitre. El principal objetivo compartido fue la conformación de una Nación; lo que concretarían a partir de contar con una Constitución, avalada en un plan de educación popular, que garantizara derechos y libertades para todos los ciudadanos.

El contexto político que lo esperaba para gobernar era complejo. A pesar de contar con una economía próspera, esta se encontraba empobrecida por la costosa Guerra del Paraguay, a la que Sarmiento ordenó poner fin apenas asumió la presidencia; y además por padecer el país epidemias de Cólera, Fiebre amarilla (enero 1871), también de Sarampión y Varicela; sumado esto a constantes levantamientos de las fuerzas de los caudillos provinciales contra el gobierno Nacional.

A pesar de todas estas dificultades, Sarmiento desplegó acciones que cambiaron para siempre a la Argentina. En febrero de 1869 se aprueba en el Congreso Nacional el viejo sueño del maestro sanjuanino, realizar una Exposición Nacional:

"No hay pueblo en el mundo, entre los que han vislumbrado la luz de la civilización, que no sienta fuertes aspiraciones hacia la gloria por medios del progreso. En todas épocas, en todas partes, bajo todos los sistemas políticos, los pueblos que han llegado a cierto grado de cultura, sienten grandes necesidades que solamente se pueden satisfacer por medio de la perfección de su industria y la regularización de su economía. De ahí porque se dice con razón que la libertad es el alma del progreso y el progreso el único medio de mejorar la condición del pueblo. Porque sin libertad los pueblos se estacionan y se esterilizan revolviéndose en un círculo vicioso; porque sin libertad no hay estímulo ni actividad para el trabajo y la perfección; porque sin esa actividad libre no se concibe la existencia del progreso, a menos que sea a fuerza de siglos y de cruentos sacrificios y penalidades de todo género". (Boletín Oficial de la Exposición Nacional en Córdoba Nº 1. Título: "La Exposición", Buenos Aires, 1 de febrero de 1869.)

El 15 de Octubre de 2021 se cumplen 150 años de la concreción de la Primera Exposición Nacional e Internacional realizada en la ciudad de Córdoba. Fue la concreción de lo que muchos llamaron "una locura sarmientina", en la que participaron las 14 provincias que en ese momento integraban el territorio nacional, así como 12 países de Europa y América. La exposición incluyó "Ensayos de maquinaria agrícola", que mostraron los adelantos tecnológicos de las unidades traídas de Europa, trilladoras, segadoras, arados, maquinarias que nunca se había visto en nuestras tierras. También se realizó el "Parque de Culturas compartidas" y la "Exposición Industrial de Artes y Productos Argentinos". Un "cable carril" fue especialmente montado allí para transportar personas y mercaderías. Fueron invitados productores, hacendados, labradores, campesinos, artistas, artesanos del país, de América y de Europa, en definitiva, todo aquel que a fuerza de trabajo y estudio había logrado de la naturaleza el secreto de obtener y mejorar sus productos; y haya podido, además, otorgar este beneficio a sus semejantes.

Como política pública a favor de la educación, el trabajo y la producción, se sumaron a este evento, la creación de la Academia de Ciencias (1869) y del Observatorio Astronómico de Córdoba (1871); la llegada a Córdoba del Ferrocarril Central Argentino, que permitió transportar mercaderías. También llegaba el Telégrafo, impulsado por Sarmiento, a partir de una conexión interoceánica que en poco tiempo nos comunicaría con otras localidades de la Argentina, también con América y con el mundo. De estos eventos históricos y revolucionarios aún se conservan más de 500 imágenes originales entre fotografías, daguerrotipos, grabados, litografías caricaturas, numismática, planos y cartas.

Esta "Primera Exposición Nacional e Internacional" era parte de una estrategia política, económica, social y cultural, con la que el gobierno de Sarmiento buscaba fomentar el desarrollo integrado del país, mostrando los avances científicos, artísticos y tecnológicos de otros lugares del mundo; pero también mostrando la Argentina al mundo. Una Argentina productiva, que estaba naciendo a la modernidad; emprendiendo un camino de prosperidad, apuntalado por la educación y la promoción social; un camino que nos llevaría a ocupar destacados lugares en el panorama mundial, económico y cultural, durante las primeras décadas del siglo XX.

"Esta exposición del trabajo, la ciencia y la producción; y las revueltas de los caudillos se tocan y se confunden, como el día y la noche, y nunca podrá decirse mejor, que en esta ocasión presente, que esto matará finalmente aquello…". Discurso Domingo F. Sarmiento. Córdoba 1871.

Homenajear hoy a Sarmiento y a su obra, es defender a quienes estudian, se esfuerzan, producen y trabajan. A quienes permanecerán en el tiempo y la historia argentina, tal como lo han hecho históricamente, quienes, a pesar de políticas adversas, se empeñan por generar bienes materiales, sociales y culturales, riquezas genuinas para toda la Argentina.

(*) Presidenta Asociación Civil "Instituto Sarmientino de Santa Fe"

