David Luiz, cerca de volver a jugar en el fútbol sudamericano

David Luiz tendría todo acordado para volver a jugar en el fútbol de Sudamericana y en una de las ligas más exigentes. El reconocido periodista Fabrizio Romano fue contundente: "David Luiz a Flamengo, acuerdo verbal alcanzado. El central brasileño aceptó la propuesta de contrato hasta diciembre de 2022. Ahora está listo para unirse a Mengão", manifestó.

De esta manera, Flamengo suma al experimentado defensor de 34 años, que viene de quedar libre de Arsenal de Inglaterra, pero que anteriormente registra pasos por Benfica, Chelsea y París Saint-Germain, entre otros clubes europeos.

EXCL: David Luiz to Flamengo, verbal agreement reached and here we go! The Brazilian centre back has accepted the contract proposal until December 2022. He’s now set to join Mengão. 🔴⚫️ #Flamengo #transfers



Paperworks time now. Mission: winning the league also in Brazil. 🇧🇷 pic.twitter.com/O2W7q9H4IG