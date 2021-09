https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Andrés López Obrador

El presidente mexicano pide en su testamento que no se use su nombre para designar espacios públicos

"Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades", dijo.

Crédito: Reuters



Crédito: Reuters

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló hoy que en su testamento figura un pedido expreso para que al morir no se levanten estatuas con su imagen ni se utilice su nombre para designar calles, escuelas ni plazas. "Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, hospital, nada absolutamente", dijo López Obrador en conferencia de prensa. "Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades", agregó López Obrador al informar que no habrá una imagen suya entre la docena de estatuas y bustos de bronce de sus predecesores en el llamado "Paseo de Los Presidentes", en la antigua residencia oficial en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, capital mexicana. "Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo y no convirtiéndolos en piedra", dijo el mandatario sobre el legado que quiere dejar a las futuras generaciones. Además, López Obrador expresó su satisfacción por la remoción de la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma en el centro de la capital, y agregó estar de acuerdo con reemplazarla por la imagen de una mujer indígena, según informó la agencia de noticias Sputnik. "A partir de la invasión, hace 500 años, se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar", argumentó para respaldar la medida tomada por su compañera de partido y jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El próximo 27 de septiembre, en conmemoración de los 500 años de la caída de la antigua capital del Imperio Azteca a manos de la expedición española de Hernán Cortés, López Obrador inaugurará en el Museo Nacional de Antropología e Historia la colección "La Grandeza de México", con piezas, expresiones artísticas y códices con manuscritos de relatos de las civilizaciones prehispánicas. El presidente mexicano bautizó a su partido como la "Cuarta Transformación" histórica y lo comparó con la Independencia de 1821 que puso fin a tres siglos de dominio colonial, la Guerra de Reformas liberales que separó a la Iglesia católica del Estado y la Revolución Mexicana que estalló en 1910. Con información de Telam