Bottas marcó el mejor tiempo en la tanda de clasificación en Monza

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) concretó hoy el mejor tiempo en la primera tanda de clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se lleva a cabo en el tradicional autódromo de Monza, en el marco de la 14° fecha del calendario anual de la máxima categoría automovilística.

El piloto escandinavo, quien pasará a Alfa Romeo en la próxima temporada, estableció un tiempo de 1m. 19s.555/1000, al cabo de las 18 vueltas que giró en el trazado de 5.793 metros de extensión.

Bottas aventajó por apenas 96 milésimas a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes). El siete veces campeón mundial y escolta en este Mundial de Conductores registró un crono de 1m. 19s. 651/1000.

The Speed King of Monza 👑



Watch @ValtteriBottas's quickest lap in qualifying! 🚀#ItalianGP 🇮🇹 @pirellisport pic.twitter.com/oLtUQj2u9Q