Video: un puma tuvo en vilo a todo Aarón Castellanos

La comunidad de Aarón Castellanos se vio sorprendida este jueves por la tarde con la presencia de este felino que, en pleno centro y sin atacar a nadie, asustó a los presentes y al propio jefe comunal que intentó espantarlo hacia las afueras. En la zona ya ha habido reportes de ataques a animales de granja.

Como “desesperante” lo describió el presidente comunal de la localidad de unos 420 habitantes, Wualther Ramanzín, cuando este jueves por la tarde Aarón Castellanos se vio alterado por la presencia de un puma adulto que recorrió toda la zona urbana ante la mirada atónita de sus pobladores.

Todo comenzó alrededor de la 15 horas y cuenta a Sur24 Ramanzín, que en un primer momento “fui alertado por un vecino de un campo cercano al pueblo, que había visto a un puma deambulando y sus perros lo habían ahuyentado y el animal había huido hacia el pueblo, por eso me avisaba”.

Luego la gente lo ve en la zona urbana “y lo empiezan a seguir y cuando me dan un domicilio me dicen que está en las piletas de natación cerca de una casa que es el momento en que sale de un rincón y lo tuve a dos o tres metros”.

Tras localizarlo en el centro del pueblo, como se ve en el video, el jefe comunal intentó sacarlo del lugar con su camioneta “pero sin intenciones de lastimarlo sólo de ahuyentarlo”, describía, hasta que el animal asustado se escondió en una casa abandonada con una arboleda bastante tupida.

Ante esto, Ramanzín llamó a las autoridades policiales que intentaron contenerlo, y a Bomberos de Rufino “que me dijeron que no tenían las herramientas para poder atraparlo”. Por lo que finalmente personal policial convocó a la Guardia Rural “Los Pumas” “quienes contactaron a veterinarios de la zona para ver si tenían algún remedio tranquilizante para adormecerlo pero no obtuvieron respuesta”.

En ese momento, relata Ramanzín, tuvo que salir del pueblo y al volver “seguía el pueblo alborotado, porque lo corrían de un lado para otro y cuando la Guardia Rural lo encuentra en esta casa abandonada el puma se asustó y salió saltando de cerco en cerco hasta un campo de trigo (foto) que es cuando se va”. Esto sucedió alrededor de las 18.30.

Si bien el puma se encontraba aparentemente desorientado y asustado, el presidente comunal comentó que nunca fue agresivo “a pesar de que pasó al lado de dos niños de 4 años que jugaban en la plaza y casi hizo caer a una chica que andaba en bici”, manifestó preocupado por la situación.

Incidentes en la zona

Según lo que le han ido informado a Ramanzín esta especie deambula por la zona y él mismo el sábado último cruzó uno de similares características sobre ruta 7.

“Con seguridad sé que son animales de andar en la zona, porque ya he tenido varios productores agropecuarios que me han ido a ver; uno me llevó un video y le había comido tres terneros y a otro le mató un potrillo y le habían habían comido una oveja. Y este productor justo es de la misma zona de donde vino escapando el puma que estuvo en el pueblo”.

También en Amenábar (a pocos kilómetros de Aarón Castellanos), contó, en los últimos días vieron un animal de esta especie en la zona urbana pero en esa oportunidad no se hizo público como lo sucedido ayer en su localidad que quedó conmocionada por la presencia inusual de este felino.

Con información de Sur 24