https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 11.09.2021 - Última actualización - 9:56

9:53

l ascendente artista de la música argentina llegará a la provincia el viernes 17 y el sábado 18, en Rosario y Santa Fe, en el marco de la gira nacional “Loba Tour”. Antes conversó con El Litoral sobre su ascenso meteórico, sus colaboraciones con otras figuras que están en el mismo viaje, y sus proyectos hasta fin de año.

Rusherking Un crecimiento constante l ascendente artista de la música argentina llegará a la provincia el viernes 17 y el sábado 18, en Rosario y Santa Fe, en el marco de la gira nacional “Loba Tour”. Antes conversó con El Litoral sobre su ascenso meteórico, sus colaboraciones con otras figuras que están en el mismo viaje, y sus proyectos hasta fin de año. l ascendente artista de la música argentina llegará a la provincia el viernes 17 y el sábado 18, en Rosario y Santa Fe, en el marco de la gira nacional “Loba Tour”. Antes conversó con El Litoral sobre su ascenso meteórico, sus colaboraciones con otras figuras que están en el mismo viaje, y sus proyectos hasta fin de año.

Thomas Nicolás Tobar, más conocido por su nombre artístico Rusherking, nació el 20 de mayo de 2000 en Santiago del Estero. Comenzó en el mundo del freestyle a sus 15 años, en las competencias de las plazas de su ciudad que le permitieron debutar frente a un público local que, con su apoyo, lo llevaría poco a poco a integrarse cada vez más al mundo de la música y así comenzar sus primeros pasos como artista.

Este artista del momento visitará la provincia en el marco de la gira nacional “Loba Tour” se presentará en Rosario el 17 de septiembre; en La Sala de las Artes (Suipacha y Güemes, con localidades en venta en Entradaplay); el sábado 18 lo hará en en Santa Fe, en el Anfiteatro Juan de Garay (San Jerónimo y avenida Illia, con entradas en venta a través de Haus Ticket.

Al día siguiente será el turno de la Plaza de la Música en Córdoba, siguiente parada de la gira que lo llevará por Mar del Plata, Necochea, La Plata, San Luis, San Juan, Mendoza, y Río Gallegos, entre los más de 20 shows que realizará recorriendo el país.

Antes de su visita, El Litoral conversó con el joven artista sobre el recorrido que lo trajo hasta este presente artístico, y sus proyectos venideros

A todo gas

-Estás presentando “Loba”, que tuvo un millón y medio de visitas en plataformas en un día, ya lleva 16 millones y medio sólo en YouTube. ¿Cómo estás viviendo este momento?

-Estoy muy feliz, en un re buen momento para mí, personal tal como social también. Pero es también el momento donde más le estamos metiendo, mi equipo de trabajo y yo, más laburo: tenemos que demostrar que seguimos apuntando a este proyecto. Contento la verdad, muy feliz por el momento.

-El video lo hizo Agustín Portela, con las motos, con una estética muy internacional. ¿Cómo fue hacerlo?

-Fue re piola grabar ese video. Con Agus nos pasa que siempre tenemos ideas parecidas: siempre conectamos y él trata de bajar todas las ideas que tengo. Yo quería hacer un video de motos, medio “Rápido y furioso”, y pudimos hacerlo: me puso las mejores motos, estuvo muy bueno grabarlo, nos re divertimos.

Centrado

-Venís de agotar entradas en Tucumán, Jujuy y Salta, las provincias cercanas a tu Santiago natal. ¿Cómo estás viviendo ese éxito en lugares a los que empezabas a salir cuando freestyleabas?

-Sí. Lo hablaba con gente de Tucumán: toqué en el Teatro Mercedes Sosa, que está frente a una plaza donde competí durante mucho tiempo. Yo le decía a un amigo siempre que iba a tocar ahí, que ojalá se me dé la oportunidad. Cuando toqué estaba medio flasheando, porque para mí es todo nuevo lo de hacer un show, tocar en teatros. Fue una locura, porque me pasó todo en un lapso de dos o tres años, y es muy poco tiempo para todas las cosas que pasaron. Muy contento de poder haber agotado las entradas, fue una banda de gente, una locura.

-Pasó todo rápido: venías del freestyle y del interior; pasaste a Buenos Aires y a una mayor producción. ¿Se marea uno un poco, o podes decir “la vamos piloteando”?

-La vamos piloteando, obvio. Siempre es como un mareo, altibajos también, porque imagina: venir del norte para una provincia como es Buenos Aires, que tiene otro ritmo vida. Muy shockeante en cuanto a los músicos, lo personal, todo. Pero tenés que tener las cosas claras: vine con el sueño de ser cantante, de ser famoso, y lo logramos. Nada más hay que tener las cosas claras y no rendirse en el camino.

-“Yo sé qué tú” junto a FMK, Lit Killah y Tiago PZK, también había sido un gran éxito, y fue un encuentro con los compañeros de ruta más cercanos.

-Sí, incluso ese tema fue el primero que sacamos de la casa donde nos mudamos los cuatro, hace como cinco o cuatro meses atrás. Y le fue re bien, así que eso está ahí en la historia, un comienzo para hacer más canciones juntos.

En sintonía

-Dentro de lo que hiciste con Tiago está “Cerca de ti”, después se abrió ese remix con Lit Killah, Bhavi, Tobi y Seven Kayne. ¿Cómo salió esa canción?

-“Cerca de ti” es un tema que escribió Tiago, que le gustaba mucho; era en plena cuarentena, me acuerdo. Yo estaba armando mi home studio en la casa de mi novia. Un día me lo mandó y dije: “Uh, me voy a meter de una”, porque el tema me gustó. ¿Viste la primera vez que escuchás un tema y te encanta? Me pasó eso cuando lo escuché; me metí, grabé ahí en mi casa, y a él también le encantó mi parte, todos quedamos flasheando.

Después al tiempo, lo sacamos: Tiago venía en un buen momento, yo también, y salió justo ahí. Le fue re bien en todos lados, fue la primera colaboración que tenemos. Después sacamos el remix, con Lit, Bhavi, Seven y Tobi, que eso también fue un paso enorme para nosotros, que ellos hagan su aporte ahí. Un paso gigante, porque era la segunda o tercera vez que se unieran tantos exponente del género acá.

-Una cosa que te caracteriza es que más allá de lo que es la carrera y la industria, los otros artistas quieren colaborar con vos, lo cual habla bien de vos a nivel artístico y humano.

-Sí. Es que estamos todos en esa etapa en que queremos colaborar con todos, porque sentimos que estamos aportando mucho a la escena: que nos juntemos, que la gente lo vea, es una de las cosas más lindas que podemos darle. Estamos colaborando entre todos: yo también me sumo a todas las versiones de los pibes, ellos a las mías: estamos en esa, la verdad.

Ampliar horizontes

-También abriste otros caminos con Oriana Sabatini en “Lo que tienes”, y con tu novia María Becerra en “Confiésalo”. Por ahí son otras posibilidades a nivel creativo y abre puertas a crecer en otros públicos.

-Sí, la primera colaboración que hice con la Ori, “Lo que tienes”, me abrió puertas que no había tenido en cuenta: me conoció más gente de los medios, porque ella es muy famosa acá y me empezó a mirar otra gente; eso también fue un gran paso; me acuerdo que estaba re contento cuando lo sacamos. Tiene un club de fans enorme ella también.

Con Mari lo mismo: el tema ese fue un gran avance en mi carrera, estaba en un buen momento y después de ese tema explotó todo mucho más, me abrió muchas puertas.

-Participaste de la live session que salió en Flow, los invitados fueron Tini y vos. Fue una oportunidad más de mostrarte en el aislamiento.

-Estuvo hermoso: eso del streaming que estuvo por Flow fue increíble. Tuvimos muchos ensayos, participamos Tini, yo y el Dani. Más que contentos nosotros: después lo fuimos a ver en un cine cuando fue la presentación; nos vimos todos ahí, después de tanto trabajo de ella.

-Aparte fue súper pro a nivel producción.

-Sí: producción, visual, todo profesional.

-Sobre lo que hablábamos de las colaboraciones, en el remix de “Además de mí” estuvieron Tiago, María, vos, Duki, Khea y Lit: es como un récord en las colaboraciones de los artistas urbanos argentinos, y les aportó a la carrera de todos. Como decías recién, de hacer crecer el género: los hizo crecer a cada uno.

-Sí, con Tiago siempre decimos que “Además de mí” fue como un antes y un después en la escena para nosotros y para todos en realidad: porque ese tema lo hicimos un poco todos. Pero sí, además de mí ya como parte de la escena argentina; formar parte de un tema así, que ya se nos fue de las manos literal, que la gente le agarró tanto cariño, también es una locura. Ese tema es como que cambió todo: nos empezaron a pedir más fuerza. Muy agradecidos por eso, porque empezó como un tema normal, que nos juntamos a hacer con el Tiago en el estudio como siempre, y explotó tanto, es un flash.

-El video es re fuerte, con muchas locaciones, todos separados y después juntos.

-Es una película el video. Era una idea que quería hacer una banda: que sea en un hotel, una salida así. Lo vimos con el Agus Portela, hicimos la idea, la bajamos a tierra y la pudimos hacer. Pero sí: en cuanto a lo visual y la idea me parece uno de los mejores videos, y una película literal, desde que empieza hasta que termina.

Próximos meses

-Arrancamos hablando de “Loba”, y la idea es que sea como la punta de lanza de lo que se viene, de tu nuevo material. ¿Qué nos podés contar de eso?

-Ahí estamos laburando para este mes: ahora saqué una (“Como + Nadie”) con Lit Killah y con los MYA, que son un dúo que la está rompiendo; así que la vamos a romper. También este mes sale otra canción, que todavía no puedo decir con quién es, pero es un bombazo, a fin de mes.

Estamos en esa, trabajando mucho: tenemos muchos temas para soltar. Estamos laburando en un álbum también.

-¿La idea es largar más singles y que después salga el álbum?

-Sí: todavía no planteamos cómo va a ir saliendo, pero la idea es que salga todo este año. Así que ahora estamos metiendo el acelerador, para que salga todo bien.

-Quedará cerrar eso de acá a fin de año, y seguir recorriendo el país.

-Sí, eso lo que se viene: los dos temas en septiembre; el álbum, que si Dios quiere sale este año; y seguir con la gira, con el “Loba Tour” a full: rompiendo. Y seguir creciendo como artista.

-Está bueno poder tocar, porque de los últimos dos años te tocó uno y medio pandémico: ahora se pueden abrir los escenarios.

-Sí, para nosotros es un alivio: veníamos de una etapa re importante, donde todos los temas que estábamos sacando la estaban rompiendo, les estaba yendo bien, y no podíamos hacerlos en vivo. Porque para nosotros es lo más que podemos hacer: conectarnos con nuestro público. Y ahora que se abrió todo... bueno, no del todo, pero casi todo de nuevo, estamos más contentos, más tranquilos: todos estamos planeando shows, tocando en vivo, festivales y todo.