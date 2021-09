Colón visita a un equipo que hace 7 partidos que no gana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El plantel compartió este sábado un almuerzo con los dirigentes. Domínguez define el equipo que viajará este lunes a Buenos Aires. El 26 se votará debajo de la platea oeste y ya se puede consultar el padrón en la página del club.

El viernes fue día de descanso y este sábado al mediodía, luego del entrenamiento, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes compartieron un asado de camaradería aguardando el nuevo entrenamiento que iba a producirse este domingo, también en horas de la mañana a la espera del viaje a Buenos Aires para jugar el martes a las 16.30 con Arsenal, en Sarandí.

En cuanto al equipo, uno de los aspectos que resolverá el técnico será el reemplazo para Paolo Goltz y si volverá a jugar con línea de cinco, como lo hizo en el encuentro anterior ante Newell's, en Santa Fe.

La buena noticia de la semana es que Delgado viene entrenando sin problemas con el resto de sus compañeros y por el momento se decidió que no sea operado. "Si pudo jugar sin problemas ante Newell's, puede continuar así", dicen desde el entorno del cuerpo médico sabalero, respecto de su lesión en los meniscos de una de sus rodillas.

Por el lado de Arsenal, cuatro partidos lleva al frente Israel Damonte. Por el momento, los resultados son adversos: dos derrotas (3-0 vs. Racing y 4-0 vs. Central) y dos empates sin goles frente a Defensa y Atlético. Pero por primera vez desde que asumió el cargo, el ex volante tiene una semana entera de trabajo debido a la no disputa de la fecha este fin de semana, por las elecciones PASO.

El ex entrenador de Huracán lo ha aprovechado al máximo. Y ya lo había anticipado en la conferencia luego del empate frente al Decano. "En estos diez días vamos a tener tiempo para trabajar cosas que antes no pudimos hacerlo por tiempo. Podemos trabajar algunos conceptos que necesitamos ir generando en el equipo. Hay que aprovechar este tiempo para mostrar otra cara. Todavía tenemos cosas para mejorar", comentó Damonte en su momento.

Damonte comenzó el miércoles a organizar entrenamientos doble turno, donde se realizaron trabajos de intensidad, ajustes defensivos, posesión de balón, inferioridad y superioridad numérica. Arsenal debe sacar el máximo provecho para ponerse a punto e intentar salir del fondo de la tabla, con apenas siete puntos.

Y es que no viene en un buen momento: no gana hace siete partidos y no convierte hace cuatro -todos en la era Damonte-; la buena para los de Sarandí: en los dos últimos partidos mantuvieron el arco en cero.

Colón logró tres victorias en el Viaducto desde el 2002 en enfrentamientos en Primera División. Precisamente, el primer éxito se logró en ese primer partido, cuando Colón ganó 3 a 2. Era el equipo de Jorge Fossati, que logró la victoria con goles convertidos por Carignano, el Pata Pereyra y Delgado, mientras que Alcides Píccoli en contra y Gustavo Grondona fueron los autores de los goles del equipo de Sarandí, que era dirigido en ese entonces por Jorge Burruchaga.

Por otra parte, el viernes por la tarde se realizó un recorrido de los apoderados y representantes de las dos listas que dirimirán el futuro gobierno de la institución el próximo 26 de setiembre. El motivo fue observar los lugares en los cuáles se procederá a realizar el acto eleccionario en el que confrontarán el oficialismo, con José Vignatti a la cabeza y la oposición, con Ricardo Magdalena como máximo referente.

Esa recorrida, en la que también participó gente de la IGPJ. Se va a hacer debajo de la platea oeste y todas las mesas estarán en ese lugar. De todos modos, el protocolo será autorizado por el Ministerio de Salud durante la semana entrante, será de 8 a 18 y se votará con DNI y cuota de agosto paga.

Además, estarán autorizados los socios foráneos (del interior) y este sábado fue emitido el padrón oficial que podrá consultarse en la página oficial del club.

Lamentablemente, El Litoral no pudo registrar fotográficamente ese momento debido a que a nuestro reportero gráfico no se le autorizó el ingreso a dicha recorrida.