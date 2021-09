Bottas se quedó con el sprint de Monza pero Verstappen larga primero el domingo

Valtteri Bottas se adjudicó este sábado el Sprint del GP de Monza, mientras que luego llegaron Max Verstappen, Ricciardo y Norris.

Tras un incidente en una curva y una demora por el auto de seguridad, Bottas se escapó de Verstappen, mientras que Hamilton trataba de superar a Norris en la lucha por la cuarta posición.

Sin cambios adelante, Valtteri Bottas se llevó el triunfo, segundo terminó Max Verstappen, tercero Daniel Ricciardo, cuarto Lando Norris, quinto Lewis Hamilton y completaron el top 10: Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Pérez y Stroll. Con estos resultados, Verstappen amplió a 5 puntos la ventaja en el campeonato con respecto a Lewis Hamilton.

A pesar de la victoria de este sábado, Valtteri Bottas tendrá que largar desde la última posición la carrera del domingo por haber cambiado elementos de la unidad de potencia.

🏁 LAP 18/18: END OF RACE 🏁



TOP 10

Bottas* 👏

Verstappen

Ricciardo

Norris

Hamilton

Leclerc

Sainz

Giovinazzi

Perez

Stroll



*Bottas is taking new power unit components for Sunday's Italian Grand Prix and will start at the back of the grid#ItalianGP 🇮🇹 #F1Sprint pic.twitter.com/zvwQVwfYUv