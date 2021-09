https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 11.09.2021 - Última actualización - 15:00

14:36

Es el arquero-campeón del fútbol argentino, superó los 100 partidos en el arco de Colón y es referente del actual vestuario sin el "Pulga". Una charla imperdible con un uruguayo "ya casi santafesino".

Honestidad brutal Burián: "Colón se relajó...pero tampoco somos el Barcelona por ganar un campeonato" Es el arquero-campeón del fútbol argentino, superó los 100 partidos en el arco de Colón y es referente del actual vestuario sin el "Pulga". Una charla imperdible con un uruguayo "ya casi santafesino". Es el arquero-campeón del fútbol argentino, superó los 100 partidos en el arco de Colón y es referente del actual vestuario sin el "Pulga". Una charla imperdible con un uruguayo "ya casi santafesino".

"Estaba tapado, sí, pero al primero de Independiente me lo comí yo...es todo mío". Si al fútbol argentino le sobraran tipos como Leonardo Fabián Burián, todo sería más simple, menos dramático y medianamente normal. "Eso sí, el segundo de Soñora, el de tiro libre...era para mirarlo nada más, imposible llegar...", reconoce "Cachorro" con humor y después del temporal de Avellaneda. Cien partidos y una estrella después, siempre es rico hablar con "Cachorro" Burián, el arquero de Colón.

-El empate con Newel's trajo algo de calma. Dijo Eduardo que al equipo, de mitad para arriba sin el "Pulga", hay que reconstruirlo...¿Cómo se ve el Colón de mitad de cancha hacia atrás...¿también hay que reconstruirlo?

-No sé si hay que reconstruirlo, pero sí el equipo se resiente en todas las líneas cuando hay cambios. Después de vivir lo que se vivió en club (N.de R.: hace referencia clara al campeonato), hay inconscientemente una relajación, los rivales también juegan. No tenemos la solidez que tuvimos el torneo pasado y en el comienzo de este torneo. Pero es cuestión de confianza y trabajo.

-¿Qué es lo que más se extraña del Colón Campeón?

-Nos está costando concretar las situaciones de gol que tenemos, tuvimos situaciones muy claras, que en el torneo pasado teníamos una o dos y las hacíamos a las dos. Nos está costando el tema de la efectividad, pero se va a mejorar, ya que se siguen generando situaciones. El equipo tiene memoria y volverá a éso.

-Usaste esa palabrita, relajación...¿lo hablan entre ustedes en el vestuario, los más grandes?

-Se habla, pero el torneo está muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera, en cuatro o cinco puntos hay seis equipos. Es ilógico mantener el nivel tan alto que logró el equipo, ya que si lo mantenía lo ganábamos caminando. Pero es difícil de mantener, se habla. Eduardo (Domínguez) siempre está pendiente y nos dice que nos tenemos que hacer respetar y no tirar todo lo que logramos.

-¿Era previsible el bajón después de la estrella en Colón?

-Es normal la merma de rendimiento, pasamos por la experiencia de perder la final de un torneo internacional, cuando vimos que teníamos la chance seria de salir campeón y pelear por un campeonato pusimos todas las energías ahí; éso produce un desgaste cuando uno logra el objetivo y es difícil volver a enfocar igual. Los rivales nos miran con otros ojos, somos los que portamos el campeonato. Nos hicimos un equipo muy fuerte, nos respetan y nos miran de otra manera.

-Por ahí, desde afuera, lo que hizo "ruido" fueron las formas: 0-3 con Aldosivi, 0-3 con Independiente y hasta lo atípico de ese 1-4 con Lanús acá en Santa Fe

-La derrota ante Lanús, por lo abultada que fue, nos hizo ruido. Estoy viendo que nos convierten y el equipo se desespera, se desordena y deja espacios. En tanto que Independiente aprovechó muy bien el hombre de más que tenía en cancha. Tampoco somos el Barcelona porque ganamos un campeonato. En el fútbol son pocos los que ganan más que lo que pierden. Uno aprende a convivir con el triunfo, el empate y la derrota. Hay que ayudar a los más jóvenes, quienes con 10 o 12 partidos debutaron y salieron campeones; es muy difícil conseguir eso. Hay que tratar de asimilar bien ésto; no creo que no estemos preparados para sobrellevar algo así.

-Daría la impresión que lo extrañan demasiado al "Pulga"...

-Te tiro las estadísticas, los números y es muchísimo. Por goles y experiencia, es muchísimo; como persona ni hablar. El equipo perdió mucho, quizás no era tan físico, pero era muy inteligente, con mucho gol, y que tenía esa calidad, esa jugada que no esperabas y te ponía un pase gol o metía esos goles que solo él convierte. Lo sentimos, y seguramente le costará al equipo encontrar a alguien que se asemeje a él. Daba la pausa necesaria, ordenaba a los volantes, hacía salir con la pelota limpia, siempre se esperaba algo de él. El equipo sintió la pérdida de Luis.

-¿Te parece una locura que pueda volver a Colón?

- (...hace silencio) ¿Ahora en diciembre, decís?

-Sí, ahora en un par de meses, antes de la Libertadores

-No sé si podrá volver, no lo veo como una locura, más allá que hubo diferencias en las negociaciones, no lo veo descabellado, bienvenido sea si vuelve, es un jugador muy importante para nosotros.