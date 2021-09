https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Goleada y doblete

Regreso soñado de Cristiano Ronaldo a Old Trafford

El portugués volvió a ponerse la “7” de los “Diablos Rojos” y, en Old Trafford, su equipo se impuso 4 a 1 al Newcastle.

Crédito: NA



Crédito: NA

Cristiano Ronaldo regresó este sábado a Manchester United tras doce años e hizo vibrar a los hinchas locales con dos goles para la victoria sobre Newcastle por 4 a 1, en la continuidad de la cuarta fecha de la Premier League inglesa. El portugués, de 36 años, mostró su alto nivel y talento cuando marcó a los 47 minutos del primer tiempo y luego amplió a los 17m. del complemento. El luso fue la llave para abrir un partido cerrado en el que su equipo no encontraba los caminos para destrabar un esquema defensivo complejo que le propuso el rival. Y en ese contexto, al igual que durante su paso anterior por el club, apareció cuando más lo necesitaron y aprovechó un rebote corto del arquero Freddie Woodman y con una suave definición puso el 1 a 0. Los fans se desataron en ese grito de gol y en el clásico festejo del luso: corrida hacia la esquina, salto y caída de espalda para mostrar el '7' con su clásico grito: "Siuuuu". Luego llegó el segundo, otra vez en un momento caliente del partido y en el que el paraguayo Miguel Almirón (exLanús) generó varios dolores de cabeza. Cristiano aceleró como en la consola de Playstation, recibió un pase a la carrera que controló en un toque y remató fuerte de zurda entre las piernas del arquero para delirio de los presentes en Old Trafford. Amplió la diferencia más tarde su compatriota Bruno Fernandes (35m. ST), hombre importante en el retorno de Cristiano Ronaldo, según admitió el entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjær, en una conferencia de prensa. La goleada se cerró con Jesse Lingard, que le puso el técnica a una definición exquisita en una jugada colectiva liderada por el francés Paul Pogba. Cristiano Ronaldo inició así de forma espléndida un regreso que será por dos temporadas y que tendrá como objetivo principal conquistar la Premier League, que ganó tres veces en su etapa anterior (2003-2009), y volver a pelar la Champions League, la que alzó en Manchester junto a Carlos Tevez antes de su partida a Real Madrid. Ya con el doblete de hoy llegó a los 120 goles en el club inglés en 293 partidos, y quedó a uno de Andy Cole -retirado- para hacerse del octavo lugar en la tabla histórica. Más arriba y potencialmente alcanzables esta temporada está el mismo Solskjær (126), George Best (137) y un poco más allá el neerlandés Ruud Van Nistelrooy (150). Cristiano pasó previamente cinco años en el Manchester United entre 2004 y 2009, en donde se consagró tras su surgimiento en Sporting de Lisboa y luego saltó a Real Madrid por por un récord mundial de 80 millones de libras. El atacante estuvo las últimas tres temporadas en Juventus de Italia, en donde no consiguió el objetivo de ganar la Liga de Campeones, y partirá en los próximos días a su conocido Manchester United, donde es un jugador querido por haber sido campeón de Europa y del mundo en 2008. Manchester United ahora es puntero de la Premier League con diez puntos, misma línea que Chelsea (3-0 sobre Aston Villa, sin los argentinos Emiliano Buendía y Emiliano Martínez). Liverpool (7), que visitará a Leeds United (2) de Marcelo Bielsa, buscará subirse a la primera línea con un triunfo. Por su parte, el equipo del rosarino necesita sumar su primer éxito para salir del fondo de la tabla en una temporada que le exigirá más que la anterior en la que el objetivo pasó por salvarse del descenso. Con información de Telam

