https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 11.09.2021 - Última actualización - 17:35

17:33

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Felicitaciones por la valentía

UN LECTOR

"Quiero felicitar al diario El Litoral que publicó sobre lo del riacho Santa Fe y lo de la isla Sirgadero. Realmente, es de mucha valentía lo que han hecho y sería muy importante que tome cartas en este asunto el gobernador y el intendente, con todos los recaudos para que actúen las fuerzas correspondientes. Ejemplo, Afip, hay guarderías y lugares vinculados con actividades náuticas que no están inscriptos; la EPE, están colgados de la luz... Yo he sido un directivo del Yacht Club y puedo confirmar quiénes son los responsables de esto, que usurparon partes que les correspondían al Yacht Club (que tiene título de esos terrenos), predio que fue llenado y no quedó nada. Esperemos que a partir de ahora, actúen todos los que deben hacerlo, porque si no, va a pasar con esto lo mismo que pasa con todo en Santa Fe. Hay muchos casos que nunca se investigaron, que pasaron años y todo quedó en la nada. Pido que el gobernador se haga responsable con todos los medios a su alcance e intervenga. Felicito la valentía del diario El Litoral de publicar esto, porque sé que es muy embromado ir en contra de toda esa gente. Les agradezco y de corazón los felicito".

****

Día del Maestro

ALFREDO SALOMÓN

"El 11 de septiembre está consagrado como el Día del Maestro. Sarmiento se fue de este mundo el 11 de septiembre de 1888, a los 77 años de edad, dejando un gran vacío. Dejó un pensamiento muy profundo, que a continuación comunico: 'La educación, la cultura y el progreso no se consiguen sin ese instrumento maravilloso llamado libro'; y se puede agregar: no existe nada tan importante como la educación. San Martín lo dijo: 'El mejor ejército de un país es la educación'. Les envío un cordial saludo a los educadores docentes en su día. Muchas gracias".

****

Un rápido deterioro

UN LECTOR

"Traigo a colación el tema de la repavimentación de la ruta 1 y de la ruta 11, en las cuales la provincia y la nación, respectivamente, han gastado fortunas, hace muy poco tiempo. En el caso de la ruta 1, después de que hicieran una muy buena repavimentación, hoy nuevamente la ruta está deteriorada, huellada, deformada, y eso se debe fundamentalmente al tránsito de camiones del Mercosur, Paraguay, Brasil, Argentina. No hay una sola estación de pesada, una sola balanza en todo el recorrido de la ruta 1 y tampoco hay en la ruta 11. Entonces yo les pregunto a los funcionarios que tenemos: ¿de qué sirve repavimentar una ruta si después no van a controlar la carga de los camiones? Es un absurdo. Están dilapidando los recursos de la sociedad. No es plata de ustedes, muchachos... No sé si lo hacen por falta de coherencia, por incapacidad técnica, o por mala intención... pero Vialidad provincial y nacional están malgastando los recursos públicos. Ni en las rutas nacionales ni en las provinciales controlan la carga que traen los transportes, los camiones y permiten que se deterioren todas las rutas. Realmente una vergüenza".

****

Opinión

ERCILIO FERRI

"La libertad, la igualdad y la paz. En un hipotético estado de naturaleza, los hombres vivían libres, iguales y pacíficos. Pero la creación del Estado, con la consiguiente distinción entre gobernantes y gobernados, ha sofocado, definitivamente, la libertad. El nacimiento de la propiedad ha introducido la desigualdad, y la guerra ha hecho imposible la convivencia pacífica de los Estados, conforme al derecho".

****

Caos

MARIO PILO

"La ciudad sigue siendo un caos urbano. Como decía el sociólogo urbano Manuel Castells, producto del no cumplimiento de las pequeñas leyes de convivencia, que llamamos ordenanzas. Al exceso de automóviles, en calles estrechas, no preparadas y sin estacionamiento (ni medido), se suman las motocicletas, las bicicletas, patinetas (también ahora), circulando por derecha e izquierda, a contramano, cruzando semáforos en rojo, conductores que hablan por celular y llevan las manos en los bolsillos si hace frío, se paran en las sendas peatonales...; y sí, en uso de nuestros derechos ciudadanos autosatisfactivos, derechos humanos de quinta generación, les hacemos algunas señales de luces, les tocamos bocina, o les informamos que de su infracción no esperen un perdón, aunque, como yo, tenga más de 70 años. Que esperen una agresión, no solo verbal, me ha pasado... Y decíamos en un acto de convicción ética, que al menos la pandemia nos obligaba a cuidarnos entre todos. Ser más solidarios, más ciudadanos, más cultos. Terminó como todo país al margen de la ley y de la Constitución, como dice Carlos Santiago Nino, en el cual los que producen pagan, los que piensan se van si pueden, si no los vacunaron con los Sputnik, y los vagos, transgresores, inútiles, corruptos, cobran y no tienen ninguna gana, por desgracia, de irse, no vaya a ser que tengan que trabajar. Dos o tres generaciones ya los acostumbraron al ocio y no al ocio creativo de los filósofos griegos. Cosas veredes, Sancho".

****

Basílica Nuestra Señora del Carmen

UN LECTOR

"A las respectivas autoridades, al gobierno de Santa Fe: están pendientes los subsidios (que ya están aprobados desde el gobierno anterior, del Ing. Lifschitz). Todavía no fueron entregados a la empresa que tiene a cargo la terminación de las obras. Los andamios están armados desde hace aproximadamente un año. Dada esta situación, no pueden terminar el frente, revestirlo. Además, las áreas de patrimonio de la ciudad, el centro comercial, deben cooperar para que la pared que da a la peatonal también sea reparada, ya que están apareciendo rajaduras y hierros oxidados. Eso es peligroso, por la cantidad de años que tiene ese templo. En esa pared también hay una puerta doble de madera, que se puede pintar (no se puede tocar porque es patrimonio); por ahí se puede hacer un ingreso, para mostrar ese espectacular templo. Es llamativo que dada la cantidad de dinero que la gobernación dedica a obras, también interesantes, no se contemple la de esta basílica, que está en plena peatonal santafesina. También es para llamar la atención del turismo. Otro tanto sucede con el reloj que estaba arriba de la torre: hoy pusieron un GPS, y la máquina completa, que es muy grande, está en el hall de la Casa de Gobierno. Es de bronce completo; está impecable. Mi suegro, el señor Oscar Luis Lauría, en el año 1963, realizó su arreglo y siguió con su mantenimiento. Y cuando él partió seguí yo atendiéndolo. Sería interesante que algún periodista de El Litoral vaya a la Casa de Gobierno y vea esa hermosa maquinaria y escriba al respecto, con fotos inclusive. Es importante saber parte de la historia de Santa Fe y de este tema en particular. El reloj estuvo en el colegio Inmaculada (del cual lo sacaron porque rompía las paredes) y luego lo llevaron a la basílica del Carmen y estuvo 120 años allí. El ciudadano santafesino no conoce esta historia, por eso insto a que se difunda. En la Gobernación tienen los antecedentes fotocopiados".