Un científico holandés ha descubierto grabaciones antiguas de un pato almizclero que imita la frase "¡Maldito tonto!" - aprendido cuando fue criado por humanos en un parque de aves australiano.

El científico de la Universidad de Leiden, Carel Ten Cate, dijo que lo interesante de la expresión vocal del ave acuática, apodada "Destripador", no era tanto el mensaje, sino que podía imitar a los humanos.

