https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 12.09.2021 - Última actualización - 1:49

1:43

Boxeo

Evander Holyfield perdió por nocaut técnico durante el primer round en su regreso al ring ante Belfort

El ex campeón mundial, que reemplazó a Oscar de la Hoya (tenía coronavirus), no pudo ante el brasileño y fue precipitadamente derrotado.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Boxeo Evander Holyfield perdió por nocaut técnico durante el primer round en su regreso al ring ante Belfort El ex campeón mundial, que reemplazó a Oscar de la Hoya (tenía coronavirus), no pudo ante el brasileño y fue precipitadamente derrotado. El ex campeón mundial, que reemplazó a Oscar de la Hoya (tenía coronavirus), no pudo ante el brasileño y fue precipitadamente derrotado.

Evander Holyfield, legendario ex campeón mundial de los pesados, protagonizó este sábado un papelón en su vuelta a los rings en una pelea de exhibición. Muy lejos de sus tiempos gloriosos, el también oro olímpico en Los Angeles 1984 perdió sin atenuantes contra el brasileño Vitor Belfort, ex monarca de los pesados de la UFC. Fue nocaut técnico en el primer round del combate celebrado en el Hard Rock Cafe de Hollywood, Florida, con el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump como anfitrión y comentarista. Belfort, implacable, le provocó dos caídas a un desconocido Holyfield, que cumplirá 59 años en octubre, antes de que el combate llegara a su final. La pelea originalmente se iba a disputar en Los Ángeles e iba a ser encabezada por el regreso al ring de Oscar de la Hoya para enfrentar a Belfort, pero el Golden Boy se dio de baja tras ser hospitalizado con COVID-19. Y Holyfield entró como un reemplazo tardío, lo que llevó a más cambios. La cartelera cambió al Hard Rock Hotel and Casino en Florida, después que la Comisión Atlética de California se rehusara a aprobar la pelea debido a la avanzada edad de Holyfield. El excampeón de los semipesados y pesados no subía a un ring desde el 2011. Había firmado para subirse al cuadrilátero a principios de este año para combatir contra Kevin McBride, ya que tenía entre cejas una posible pelea futura contra Mike Tyson, su antiguo rival, a quien venció dos veces incluida la pelea en que Iron Mike le rebanó parte de una oreja de una mordida. Pero la contienda contra McBride se suspendió y Holyfield publicó en Instagram en agosto que había estado “entrenando duro durante meses”. “Prometo a mis fanáticos que daré un paso en el ring al menos una vez más antes de colgar los guantes y descansar para siempre”, avisó el bueno de Evander, que no esperaba recibir semejante tunda de Belfort.

El Litoral en en

Temas: