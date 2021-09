https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 12.09.2021 - Última actualización - 4:50

4:42

Además, el "Loco", reconoció que cada vez hay menos jugadores de elite y que por lo tanto "hay que invertir en la formación de jugadores". Como siempre, sus palabras dejan tela para cortar.

La particular visión de Marcelo Bielsa sobre el conflicto que se ha expandido a nivel mundial por la cesión de jugadores a las Eliminatorias. Crédito: Gentileza

La particular visión de Marcelo Bielsa sobre el conflicto que se ha expandido a nivel mundial por la cesión de jugadores a las Eliminatorias. Crédito: Gentileza

La solución para Marcelo Bielsa... "Cobrar menos para jugar menos" Además, el "Loco", reconoció que cada vez hay menos jugadores de elite y que por lo tanto "hay que invertir en la formación de jugadores". Como siempre, sus palabras dejan tela para cortar. Además, el "Loco", reconoció que cada vez hay menos jugadores de elite y que por lo tanto "hay que invertir en la formación de jugadores". Como siempre, sus palabras dejan tela para cortar.

Siempre es interesante escuchar la palabra de Marcelo Bielsa en la previa de un partido del Leeds United, sobre todo porque hay ocasiones en que una pregunta desata una lluvia de conceptos más amplios, como sucedió en la rueda de prensa previa al partido contra el Liverpool FC correspondiente a la Fecha 4 de la Premier League. Al Loco nunca le faltan palabras y esta vez hizo un profundo análisis sobre la industria del fútbol.

En el inicio de su encuentro virtual con los medios de comunicación, Bielsa fue consultado sobre la situación de Raphinha, una de las figuras de su equipo, quien fue convocado por Brasil para jugar las Eliminatorias y probablemente quede fuera de sus planes por tener que cumplir con una cuarentena, algo que sucedió con otros jugadores brasileños de la liga inglesa.

"El problema principal es que hay más partidos que los que se pueden absorber, entonces la justificación para que haya tantos partidos y tanta competencia es que el fútbol es muy caro, por lo que cuestan y lo que ganan los jugadores y todos los que estamos implicados. Lo que hay que hacer, claramente, es jugar menos. Los que recibimos honorarios por participar deberíamos cobrar menos para que se pueda jugar menos", analizó el DT argentino.

En la misma respuesta, el Loco fue más al fondo de la cuestión y opinó que la formación de jugadores debe ser prioridad: "El grave problema del fútbol es que cada vez hay menos jugadores para la élite, entonces que otro de los objetivos claros que hay que perseguir es invertir en la formación. Mi posición es frenar la inflación en el fútbol, el costo exagerado de los honorarios y del valor de los jugadores, jugar menos para que el juego sea mejor, reducir el precio de las entradas para que los espectadores puedan ir a los estadios, e invertir mucho en la formación para que haya más jugadores buenos."

Hubo varios jugadores sudamericanos, principalmente de Argentina y Brasil, que viajaron a representar a sus selecciones nacionales con el riesgo de perderse varios compromisos con sus clubes. En ese sentido, Marcelo Bielsa explicó que las normativas actuales y el calendario perjudican mucho a los clubes.

"Hay conclusiones que son de sentido común. Si un jugador se va de su club de origen por 10 días, vuelve un día antes del partido que tiene que jugar en su liga pero no puede jugar porque tiene que estar en cuarentena, en realidad se fue por 21 días, entonces, de las cuatro semanas del mes hay tres que no puede jugar para el club que pertenece. Y si hay Fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre, de tres meses participa tres semanas", aseveró.

Sobre esta problemática, el técnico rosarino de 66 años reconoció que "también las selecciones nacionales tienen que desarrollar sus actividades y mantener vivo el sentimiento de que el futbolista quiera representar a su país" y opinó que la resolución de este conflicto será "del modo que las autoridades crean que es mejor".

Al finalizar su extensa respuesta, Marcelo Bielsa reveló cuál cree que sería la fórmula para mejorar la competencia. "El verdadero problema es que hay muchos partidos con la excusa que el fútbol es muy caro, es una verdad pero no toda la verdad. A la industria le conviene que haya mucho partidos, no le importa que los jugadores estén saturados, se lesionen, jueguen mal porque están cansados. Entonces el gran secreto es que todos ganemos menos y que haya menos partidos, y que aumente la inversión en la formación de futbolistas para que los jugadores no sean tan caros y el fútbol sea mejor", concluyó.