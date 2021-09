https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 12.09.2021 - Última actualización - 16:09

16:03

PASO 2021

Una intensa jornada electoral en las escuelas santafesinas, que no tendrán clases este lunes

Los protocolos fueron protagonistas de una inédita elección en pandemia. Para evitar aglomeraciones, se agregaron más centros de votación. Tras los sufragios, no habrá actividad escolar en más de 100 establecimientos de la ciudad.

Crédito: Pablo Aguirre



Crédito: Pablo Aguirre

El Litoral en en

PASO 2021 Una intensa jornada electoral en las escuelas santafesinas, que no tendrán clases este lunes Los protocolos fueron protagonistas de una inédita elección en pandemia. Para evitar aglomeraciones, se agregaron más centros de votación. Tras los sufragios, no habrá actividad escolar en más de 100 establecimientos de la ciudad. Los protocolos fueron protagonistas de una inédita elección en pandemia. Para evitar aglomeraciones, se agregaron más centros de votación. Tras los sufragios, no habrá actividad escolar en más de 100 establecimientos de la ciudad.

Por Mauro L. Muñoz SEGUIR "¡Es la primera vez que demoramos tanto para votar!", se quejaba un hombre en la fila, en representación de toda la gente que llevaba más de una hora de espera. "Es la primera vez que votamos en pandemia", devolvía uno de los policías apostados en la puerta, tratando de calmar los ánimos. Esta postal electoral se replicó en la mayoría de las escuelas de la ciudad. La primera experiencia de sufragios en pandemia -con protocolos por el coronavirus- generaron una intensa actividad en los establecimientos designados para votar, motivo por el que este lunes en la mañana no habrá actividad escolar. Los comicios comenzaron a llevarse a cabo en desde las 8 y en la mayoría de los casos se extendieron hasta la medianoche. Hubo demoras en la conformación de mesas, por la prioridad ofrecida a los votantes mayores o con discapacidad y la misma complejidad del doble sistema de votación implementado. Sin embargo, el tiempo de votación fue más o menos el mismo de siempre. Antes, adentro de las escuelas, ahora, afuera. >> Mirá en qué escuelas no habrá clases este lunes Vale recordar que, debido al contexto pandémico, se incrementaron las mesas de votación en todo el territorio. Esta situación llevó a que muchos establecimientos que no solían estar afectados a los comicios pongan sus instalaciones a disposición. Más de 100 escuelas de la ciudad de Santa Fe participaron de las PASO 2021. El jardín Juan Ramón Jiménez, sobre Blas Parera al 7600, fue uno de los nuevos centros de votación, algo que no hacían desde hace unos veinte años, según el recuerdo de las propias docentes. Allí, las complicaciones no fueron ajenas, pero lograron encaminar la jornada con el correr de las horas y la predisposición de todos los involucrados. Logística pandémica Las elecciones celebradas en pandemia requirieron la elaboración de un nuevo protocolo sanitario, diseñado específicamente para adaptar las conductas históricas al contexto de emergencia actual, que demanda distancia y sanitización. Tenés que leer Qué escuelas santafesinas no tendrán clases el lunes, después de las elecciones Si bien en las veredas hubo amontonamiento de personas, dentro de los establecimientos la actividad transitó de manera bastante ordenada. Por ejemplo, en la escuela Stephenson se había diagramado una logística con ingresos y egresos diferenciados, buscando garantizar el distanciamiento requerido, aunque el trajín de la jornada llevó a que la logística se complicara. La figura del facilitador sanitario varió en cada establecimiento, en muchos casos fue encarnada por asistentes escolares, en otros por docentes y directores, y en algunos por las propias fuerzas de seguridad. La tarea a cumplir era la de ordenar el ingreso de los votantes, constatar el uso de tapabocas y sanitizar las manos. Además, según los protocolos, cada dos horas se debían realizar tareas de ordenamiento, limpieza y desinfección de las aulas. Otro punto a considerar para la organización de las mesas fue la ventilación. En la Escuela Industrial Superior fue necesario disponer de lugares diferentes a los habituales, aprovechando que las aulas de la entrada son grandes y con muy buena ventilación. El director del establecimiento, Mario Alliot, adelantó también que luego de no tener actividad este lunes, en la institución aprovecharán para reorganizar la presencialidad plena para todos los años que regirá a partir del martes. Sin clases presenciales El ministerio de Educación de Santa Fe dispuso que no habrá clases en el turno mañana del día lunes en los establecimientos educativos de la provincia -tanto públicos como privados- que estuvieron afectados a la realización de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias durante este domingo 12 de septiembre. La resolución aplicará también para los comicios generales del 14 de noviembre. INGRESÁ AL ESPECIAL

El Litoral en en

Temas: