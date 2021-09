https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 12.09.2021 - Última actualización - 16:30

16:26

Un total de 861.149 jóvenes de 16 y 17 años, nacidos en 2004 y 2005, se incorporaron al padrón electoral nacional y votan por primera vez este domingo en las PASO, según datos provistos por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Elecciones 2021 Para jóvenes que votan por primera vez, "participar es un factor clave" para cambiar el país Un total de 861.149 jóvenes de 16 y 17 años, nacidos en 2004 y 2005, se incorporaron al padrón electoral nacional y votan por primera vez este domingo en las PASO, según datos provistos por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Adolescentes que votaron este domingo por primera vez en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Tierra del Fuego, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires (CABA), coincidieron en que su participación cívica es "un factor clave" en la generación de nuevas propuestas que produzcan cambios en la realidad del país.

Un total de 861.149 jóvenes de 16 y 17 años, nacidos en 2004 y 2005, se incorporaron al padrón electoral nacional y hoy votan por primera vez este domingo en las PASO, según datos provistos por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La mayoría de ellos se localizan en la provincia de Buenos Aires, donde votarán 333.342 jóvenes.

En segundo lugar, se ubica la provincia de Córdoba con 72.459 nuevos electores; luego Santa Fe, con 63.022; en cuarto lugar, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 51.268 y la provincia con menos electores jóvenes es Tierra del Fuego, con 4.495.

Télam conversó con jóvenes que ejercieron su deber cívico por primera vez en Tierra del Fuego, Santiago del Estero y CABA.

Lucas Rodríguez, de 17 años, sostuvo que la participación de los jóvenes constituye un "factor clave. Somos la generación futura y tenemos que estar preparados. Al participar estamos gestando nuevas ideas para cambiar lo instituido", opinó este estudiante que cursa el quinto año de secundario y que emitió su voto esta mañana en el Colegio Provincial Julio Verne de Ushuaia.

Lucas aseguró que la política "le gusta mucho" y que en poco tiempo comenzará a militar en un partido, mientras curse la carrera de abogacía.

"Tengo pensado empezar a militar porque me parece que es la forma de hacer que las cosas sucedan", explicó.

Para Lucas, tanto las PASO como las generales del 14 de noviembre "tienen una importancia vital" porque sirven para renovar a los integrantes del Congreso y para apoyar, o no, el desenvolvimiento del gobierno.

Para el joven de Ushuaia, la democracia "es un sistema que nos brinda la oportunidad de elegir cuál es la mejor opción para generar el bienestar propio y el colectivo. No sé si hay otro sistema posible de gobierno, y aunque lo haya, me parece que la democracia es el mejor", concluyó.

Ruth Micaela Pepey, que a sus 16 años también votó hoy por primera vez en la capital fueguina, coincidió en que "la participación de los jóvenes es clave para conseguir un punto de vista más innovador sobre la resolución de los problemas del país. Participar es fundamental para nuestro futuro y para luchar por más derechos", dijo a Télam.

"Sin diputados y senadores nos quedaríamos sin representación y sin voz en el Congreso. Esa es la importancia de su función y allí radica lo fundamental de estas PASO y de las generales de noviembre", reflexionó Micaela ante esta agencia a poco de emitir el primer voto en una elección nacional en su vida.

Rita Josefina Fontanellaz es una santiagueña de 17 años que hoy también votó por primera vez.

En diálogo con Télam, coincidió en que "está bueno que se nos haya dado esta oportunidad de votar".

En Santiago del Estero, según lo informado por la Cámara Electoral, 20.810 jóvenes de 16 y 17 años están en condiciones de votar por primera vez este domingo.

"Es importante que los chicos de mi edad voten porque representamos una parte del país y a la juventud", puntualizó.

Josefina cursa el 5 año de la secundaria, en el colegio San Francisco de Asís.

A pesar de ser domingo se levantó temprano, y se dirigió junto a su padre, a las 8, a la Escuela N° 398 Martín Uriondo, de la capital santiagueña. Fue segunda en la fila y votó en la mesa 371, a las 8.30.

"Siento muchas ansías de saber cómo es todo el proceso, porque si bien lo estudiamos en la escuela, una cosa es estudiarlo y otra es vivirlo", dijo a Télam antes de emitir su voto.

Luego, confesó tener "expectativa y emoción porque el voto representa un granito de arena que puede aportar para el país que queremos tener", explicó.

Josefina dijo que en política es "bastante neutral" porque "no simpatizo con ningún partido, ya que todos tienen cosas criticables. Me informo y veo qué es lo que está mal, pero con el objetivo de que todo mejore y no desde el odio o la intolerancia", reflexionó.

"Cualquier tipo de elección es importante porque es la oportunidad que tiene el pueblo de expresar su opinión a través del voto y para elegir a quienes se supone nos tienen que representar", concluyó.

Este mediodía, Uma Cora, de 16 años, en el barrio porteño de Boedo, salió de su casa acompañada de su tío para votar también por primera vez.

Para esta joven, que cursa sus estudios secundarios en la escuela Mariano Acosta "la experiencia fue bastante grata", y la gente que integraba su mesa "fue muy amable", si bien resaltó que en su lugar de votación el protocolo de sanidad fue "espantoso" y la organización del establecimiento caótica".

Uma contó risueña que "el sobre no me entraba en el orificio de la caja, así que lo estuve empujando mientras la gente me aplaudía" al saber que era su primer acto cívico.

"No tenía nerviosismo por el acto de votar, la experiencia de ingresar al cuarto oscuro fue grata y cumplió mis expectativas" señaló, y agregó que "decidí votar porque no quería perder la oportunidad de ejercer ese derecho por el que tantas minorías sociales bregaron".

La adolescente comparó el acto de votar con poder educarse y conseguir un título académico, "cosa que muchas personas no pueden hacerlo y yo, adolescente y mujer, tengo la oportunidad de hacerlo desde los 16 años".

También enfatizó que en su colegio tiene una actividad política activa, donde participó en las listas del centro de estudiantes, y que en su familia la política "interesa mucho y es moneda corriente".

Sobre la democracia, consideró que "es un gran sistema representativo. Si es llevada a cabo de una manera inconveniente traerá malos resultados. A veces hay grandes ideas muy mal encaradas, pero estoy contenta de vivir en un país democrático en el que no volvamos nunca más a gobiernos de facto".

Para Uma, el voto ciudadano "es una gran vía con la que el pueblo exterioriza sus opiniones y decide el rumbo de la Nación".

"Ojalá mucha gente joven, que no tiene el voto de carácter obligatorio, opte por votar esta tarde", concluyó la joven porteña.

Con información de Télam